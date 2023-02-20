Рік єднання – "Укрпошта" випустила марку до річниці війни з посланням до путіна

На поштовому випуску, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, представлено одне з семи графіті англійського художника Бенксі, яке він створив в Україні у 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у Бородянці.

До річниці війни компанія "Укрпошта" випустила нову тематичну марку, яка стала частиною поштового набору "ПТН ПНХ!". Про це повідомила пресслужба Укрпошти на своїй сторінці у Facebook.

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На зображенні ви бачите маленького хлопчика, який вправним кидком здобуває перемогу над дзюдоїстом. А ще ви бачите Україну, яка перемагає суперника, який, застерігали всі, мав нас "проковтнути". Але похлинувся", – пише Укрпошта.

Передпродаж стартує вже 20 лютого, тираж маркового аркуша – всього 250 тисяч примірників. Номінал кожної марки – F. Марки містять благодійну складову. Кошти підуть на відбудову навчальних закладів, пошкоджених внаслідок воєнної агресії росії.

Придбати марки можна тут.

Укрпошта

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