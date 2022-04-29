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війна

Що таке ленд-ліз для України: найголовніше, що варто знати про урядову програму США

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Що таке ленд-ліз для України - фото 1
Що таке ленд-ліз для України / armyinform

Учора, 28 квітня, конгрес США ухвалив закон про ленд-ліз для України. Нумо розбиратися, що це означає для нашої обороноспроможності та як ця програма допоможе нам перемогти Росію.

Так, напередодні за закон про ленд-ліз для України проголосувала Палата представників, на початку квітня — Сенат. Тепер його має підписати президент Джо Байден. Тим часом, що змінить американська урядова програма для України, пояснили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

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Що змінює закон про ленд-ліз для України

  • Швидке прийняття рішень. Ленд-ліз дозволить адміністрації Байдена обійти багато бюрократичних "перешкод", щоб у найкоротші терміни наростити обсяги військової допомоги Україні.
  • Поставки найнеобхіднішого. Закон про ленд-ліз надає можливість у найкоротший термін через територію союзників поставити Україні озброєння, транспорт, продовольство та допомогу з США.
  • Впевненість в перемозі. Ухвалений закон про ленд-ліз означає впевненість США та союзників в перемозі України над Росією.

За програмою ленд-лізу під час Другої світової війни США здавали в оренду або передавали у кредит військову техніку союзникам. За чотири роки Сполучені Штати тоді надали допомогу на понад 50 мільярдів доларів, у тому числі на 11 мільярдів доларів — Радянському Союзу.

Законопроєкт про ленд-ліз для України сенатори від Республіканської та Демократичної партій представили у січні на тлі попереджень американської влади про загрозу Україні з боку Росії. Ухвалений Конгресом закон прискорить передачу українським бійцям військових та інших постачань – розрахунки за поставки переносяться на потім. "Заморожені" санкціями кошти росіян могли б компенсувати витрати США.

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