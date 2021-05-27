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Унікальну здатність тихоходів до виживання перевірили за допомогою пістолета
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Тихоходи вважаються найбільш живучими істотами на землі. Ці мікроскопічні безхребетні здатні витримати тривале перебування при температурі -20°C, нагрів до 100°С, відсутність кисню. Тепер до цього списку можна додати і постріл з газового пістолета.
Фахівці застосовували спеціальний газовий пістолет, в якому для прискорення снарядів використовується двоступеневий процес. Для досягнення швидкості до 8 кілометрів на секунду використовується спочатку порох, а потім стислий водень або гелій. Попередньо заморожених тихоходів помістили в пістолет, вони грали роль снарядів, для стрільби по піщаних цілях у вакуумній камері. Ще 20 тихоходів були просто заморожені і використовувалися як контрольна група, пише cnet.
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Після звичайного заморожування тихоходи прийшли в себе через 8-9 годин. Безхребетні, яких заряджали в пістолет, змогли пережити удар зі швидкістю 825 метрів на секунду включно, але їм було потрібно більше часу для відновлення, ніж тихоходам з контрольної групи, що свідчить про внутрішні пошкодження. При швидкості 901 метр на секунду тихоходи загинули.
Як показали розрахунки, якщо частина матеріалу, викинутого з Землі в результаті удару метеорита, потім потрапляє на Місяць, цю подорож тихоходи ще зможуть пережити. Однак зі таких обставин матеріал з Марса потрапить на Фобос при швидкості від 1 до 4,5 кілометра на секунду, що унеможливить виживаність тихоходів або подібних істот.
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