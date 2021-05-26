Учені розрахували максимально можливу тривалість життя людей

Науковці розробили тест, який визначає за аналізом крові загальний рівень фізіологічної стійкості організму. Отриманий показник називається DOSI – індикатор динамічного стану організму. Він показує швидкість старіння і дозволяє оцінити теоретичну тривалість життя конкретної людини і людей в цілому.

Як пише Nature, DOSI залежить від віку, стану здоров'я та способу життя. Показник змінюється з роками пропорційно часу, необхідного людині для відновлення після будь-якого стресу: хвороб, частого недосипання, надмірних тренувань, застуди. З віком людям все складніше повернутися у стабільний стан. Це означає, що втрата фізіологічної стійкості організму прогресує.

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Свого мінімуму DOSI, за розрахунками вчених, сягає до 120-150 років. У такому віці організм зовсім не здатний відновитися після стресу. Це і є максимально можлива тривалість життя людей.

Під час наукової роботи вчені проаналізували дані аналізів крові тисячі людей з Біобанку Великобританії і Національного дослідження здоров'я і харчування США.

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