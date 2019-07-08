Унікальну Toyota продають за 89 тисяч доларів

Своєю популярністю Toyota Supra зобов'язана медіафраншизі Форсаж. Остання, крім усього іншого, фактично ввела в поп-культуру цей спортивний автомобіль.

Toyota Supra не новачок в аукціонах. Наприклад, двомісний A90, перший в лінійці, продали за $2,1 млн, а гроші віддали на благодійні цілі. Однак, Supra прославляють не тільки за його останню версію. Покоління A80 Mk4 також завоювало популярність серед колекціонерів.

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Toyota Supra 1997 року на аукціоні Барретта-Джексона пустили з молотка за $ 176 000. Для тих, хто не в курсі, всі Supra, випущені в 1997 році, належали лімітованій серії. Представлений на аукціоні автомобіль був одним з яскравих її прикладів.

Більш того, продана модель була серед 376 топових моделей Targa в цій колірній конфігурації: чорне фарбування і чорний інтер'єр. На одометрі у лота трохи більше 112 тисяч км.

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