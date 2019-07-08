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У США водіям заборонили ремонтувати свої ж авто

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Ремонт авто - фото 1
Ремонт авто / jalopnik

Практично будь-який ремонт свого автомобіля, який ви робите на своїй же території, в Сакраменто є незаконним.

Як відомо, в США багато дуже дивних законів. Але в окрузі Сакраменто в самому центрі штату Каліфорнія законодавці зазіхнули на святе: жителям заборонили лагодити автомобілі у власних гаражах!

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За офіційною версією, мова йде, звичайно ж, про екологію. Нібито хімічні речовини, що застосовуються в ремонті автомобілів, можуть забруднювати ґрунт і воду, тим самим згубно впливаючи на здоров'я каліфорнійців.

У США водіям заборонили ремонтувати свої ж авто - фото 339113

Тому в Сакраменто тепер навіть у своєму гаражі не можна виконувати практично будь-які роботи з ремонту та обслуговування автомобіля, включаючи такі прості операції, як заміна мастила і фільтрів, гальмівних колодок, деталей підвіски і навіть ремонт проколів у шинах! Якщо поліція зловить вас на місці злочину, отримаєте штраф у 430 доларів.

Крім того, документ забороняє каліфорнійцям займатися дрібним ремонтом або технічним обслуговуванням транспортних засобів у житловій зоні з використанням професійних інструментів.

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Джерело: jalopnik
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