Унікальну камеру Huawei P30 Pro вивчили при розбиранні

Huawei P30 Pro отримав першу в світі камеру з п'ятикратним оптичним зумом. Щоб домогтися такого результату, виробнику довелося переосмислити конструкцію пристрою, застосувавши принцип перископа. Блогери вирішили поглянути, що ж криється всередині гаджета?

Автори YouTube-каналу TechMagnet відвідали сервісний центр Huawei, де фахівець компанії розібрав смартфон і продемонстрував його внутрішню складову.

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Розбирання смартфона відбувалася в сервісному центрі Huawei у Відні, Австрія. Усім процесом займався фахівець компанії з 20-річним досвідом роботи. Після видалення скляної кришки шляхом нагрівання відкриваються чотири камери і котушка безпровідної зарядки, встановлена ​​поверх акумулятора.

Чотири камери Huawei P30 Pro розділені на два блоки. Перший включає 40-мегапіксельний основний модуль (найбільший), 20-мегапіксельний надширококутний модуль над ним і ToF-датчик для аналізу глибини різкості збоку. Другий блок складається з одного телеоб'єктива, який розташовується уздовж корпусу смартфона, а не перпендикулярно, як інші три. Таке розташування дозволило збільшити відстань між сенсором і лінзами, щоб домогтися потрібної фокусної відстані. Зображення потрапляє на матрицю через невелике дзеркало, розташоване під кутом.

Днями також стало відомо, що собівартість компонентів камери Huawei P30 Pro становить $ 56. Для порівняння, потрійна камера Galaxy S10/S10 Plus обходиться компанії Samsung у $ 44, а на пару модулів в iPhone XS/XS Max компанія Apple витрачає $ 34,5.

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