Не довіряйте свої дані: сканер на Samsung Galaxy S10 провалив тест на безпеку

Ультразвуковий сканер відбитків пальців, встановлений у Samsung Galaxy S10, з тріском провалив перевірку на безпеку. Фахівці наполегливо не рекомендують використовувати цей тип аутентифікації для програм і сервісів, які пов'язані з фінансами.

Сканером відбитків пальців, вбудованим у екран, уже нікого не здивуєш. Утім, компанія Samsung у своїй топовій лінійці Galaxy S10 показала пристрої з ультразвуковими датчиками, які, на перший погляд, мали б бути швидшими та безпечнішими, але щось пішло не так.

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Тестування показало, що цей датчик також можна обдурити. Одному з власників смартфона спала на думку ідея спробувати створити 3D-відбиток власного пальця, щоб випробувати сканер Galaxy S10.

Як видно на відео, смартфон не пройшов випробування. Щоправда, у цьому випадку зловмисникові потрібно прикласти значно більше зусиль, ніж при спробі обдурити функцію розпізнавання обличчя.

Користувач зробив фотографію свого відбитку пальця на келиху, обробив її у Photoshop, а потім у 3DS Max, а уже потім роздрукував на принтері AnyCubic Photon LCD. Утім, досягти бажаного ефекту вдалося лише з третьої спроби.

Якщо говорити простіше, то звичайним користувачам навряд чи варто турбуватися про безпеку ультразвукового сканера, але, якщо виникне бажання, його таки можна обдурити.

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