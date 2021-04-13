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Унікальний восьмиколісний фургон Volkswagen-Ford пустять з молотка
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На eBay з'явилося оголошення про продаж унікального фургона, зібраного з автомобілів марок Volkswagen і Ford. Автор публікації стверджує, що машину розробив відомий у вузьких колах майстер на прізвисько "тато Смурф".
Колись цей фургон мав популярність на тематичних виставках. Однак зараз автомобіль в жалюгідному стані: з восьми коліс залишилися тільки шість, а кузов вимагає серйозного ремонту, пише motor1.
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Цей екземпляр був зібраний в кінці 70-х років минулого століття з трьох автомобілів: двох мінівенів Volkswagen і фургона Ford. Спочатку у нього було п'ять осей, дві з яких (обидві поворотні) розташовані спереду і три позаду, а передок був оформлений інакше, з довшим капотом.
Згодом машину переробили: позбулися однієї з передніх осей і вкоротили передню частину. До наших днів збереглися лише шість коліс з восьми, кузов помітно пошарпаний і пофарбований в червоний колір, а дах місцями проржавіла. Автор оголошення чесно заявляє, що без повної реставрації не обійтися, а у нього самого немає на це часу.
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