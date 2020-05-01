Популярний гонщик показав свій новий дрифт-кар: потужна іграшка

Відділення Ford Performance опублікувало у твіттері рендери нового дрифт-кара Кена Блока. Авто витримане у дусі 1419-сильного Hoonicorn RTR, але побудований вже на основі купе Mustang третього покоління. У назві автори обіграли прізвисько машин, що випускалися з 1978 по 1993 роки – Fox-body Mustang.

Опрацюванням зовнішності Hoonifox займалися голлівудський графічний дизайнер і творець нового Бетмобіля Аш Торп, а також співзасновник Hoonigan Брайан Скотто. За словами Блока, в Hoonifox збережені головні атрибути спорткарів 1980-х: він низький, широкий і грубий.

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Поки Hoonifox існує у вигляді рендерів, але у нього є всі шанси перетворитися на наступний Hoonicorn. Західні журналісти сходяться на думці, що купе отримало гоночний повний привід і кілька силових установок на вибір. Наприклад, це може бути наддувний V6 Ecoboost від Ford GT, п'ятилітровий V8 або взагалі ДВЗ з гібридною надбудовою.

У жовтні 2018 року Кен Блок і команда The Hoonigans представили Hoonitruck, кастомний пікап, що зовні нагадує Ford F-150 зразка 1977 року. Його оснастили повним приводом, як на ралійних машинах, і твін-турбо двигуном V6 EcoBoost, допрацьованим Ford Performance.

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