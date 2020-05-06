Унікальний універсал Mercedes-Benz S-Class виставили на продаж

Американський колекціонер Стюарт Парр з Нью-Йорка пропонує на продаж одну з рідкісних моделей зі своєї колекції. Йдеться про універсал Mercedes-Benz S-Class 1990 року, створений на замовлення компанією Caro International, яка спеціалізується на виробництві і продажу лімузинів та броньованих машин.

Ексклюзивний універсал був створений на базі люксового седана Mercedes-Benz 560 SEL (W126). Авто оснастили 5,6-літровим атмосферним мотором V8. Він видає 279 к.с. і має крутний момент у 430 Нм. Вся ця міць відправляється до задніх коліс через 4-ступінчастий "автомат".

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Автомобіль пофарбований чорною емаллю, а салон оброблений чорною шкірою. Попри 30-річний вік, на одометрі машини всього 103 тисячі км. Вартість пропонують дізнатися безпосередньо у продавця, але з урахуванням ідеального стану машини і ексклюзивності конструкції, вона явно обійдеться недешево.

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