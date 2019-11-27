Унікальний тягач продали за шалену суму

На торгах в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді продали кастомний тягач Thor 24. Покупець виклав за унікальний транспортний засіб 13,2 мільйона доларів.

Незвичайну вантажівку побудував американець Майк Харра. 3500-сильний тягач має 27,9-літровий двигун, який видає 3471 кінську силу. Двигун нормально "дихає" завдяки 24 вихлопним парубкам.

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Салон вантажівки забезпечили 24 приладами, є також чотири дисплеї, на яких видно дорогу перед машиною. У зоні відпочинку розміщений 40-дюймовий телевізор і 1500-ватна аудіосистема.

Тягач перероблений з Peterbilt 359 Ultra Custom TT Crew Cab 1984 року випуску.

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