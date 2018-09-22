Унікальний спорткар 1959 року пустять з молотка

Аукціонний будинок Aguttes виставить на торги єдиний наявний екземпляр гранд-турера AC Aceca-Bristol зразка 1959, що належав особисто главі компанії AC Cars Чарльзу Харлоу.

В архівних записах заводу автомобіль значиться як "колишній прототип Aceca c розширеною колією", на якому тестувалися різні технології та інженерні рішення.

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Від звичайних Aceca-Bristol, випущених у період з 1956 по 1963 рік в кількості 169 екземплярів, машина з номером шасі "A83 / A86" відрізняється трохи ширшим кузовом з розширювачами арок, які тут з'явилися раніше, ніж на легендарній Cobra, лобовим і заднім склом іншої форми, а також вентиляційними "зябрами" на капоті і передніх крилах.

AC Aceca-Bristol зразка 1959 пустять з молотка / classicdriver

Технічна начинка прототипа також більш просунута: підвіска на поперечних важелях, пружинно-гідравлічні стійки Armstrong, передні важелі Triumph Herald, алюмінієві маточини коліс, диференціал GKN і кермове управління з рейковим механізмом. Всього цього у звичайних Aceca-Bristol не було.

AC Aceca-Bristol зразка 1959 пустять з молотка / classicdriver

AC Aceca-Bristol зразка 1959 пустять з молотка / classicdriver

Під капотом гранд-турера встановлений дволітровий шестициліндровий двигун Bristol D-Type, який видає 125 кінських сил. Він розміщений трохи ближче до передньої частини автомобіля, щоб звільнити місце в ногах водія і пасажира. Коробка – чотирьохступінчата "механіка".

AC Aceca-Bristol зразка 1959 пустять з молотка / classicdriver

Найвідомішою моделлю AC Cars, що випускалася з 1961 по 1967 рік, став родстер Cobra. Спорткари останнього, третього покоління оснащувалися 7,0-літровим двигуном V8 Ford потужністю 410 сил і 657 Нм моменту. З місця до сотні AC Cobra 427 розганявся за 4,2 секунди, а його максимальна швидкість складала 266 кілометрів на годину.

AC Aceca-Bristol зразка 1959 пустять з молотка / classicdriver

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