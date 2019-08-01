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Унікальний смартфон Nokia 9 PureView розібрали: те, що виявилося всередині розчаровує
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Переконавшись у міцності Nokia 9 PureView, автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсон взявся за розбирання. Блогер відразу зазначив, що купував смартфон з метою розглянути його зсередини. Особливо його цікавила унікальна система з п'яти камер, яка використовується в цій моделі.
Розбирання Nokia 9 PureView, як і будь-якого іншого апарата зі скляним задником, починається з видалення кришки.
І ще: Флагманський Nokia 9 PureView випробували на міцність: камери захищені добре
Техноблогер зізнався, що у випадку з флагманом Nokia йому довелося попітніти трішки більше, ніж з будь-яким інших смартфоном у цьому році. Винний у всьому, традиційно, клей, якого було надто багато. Ймовірно, так компанія домоглася повної герметичності, щоб гаджет відповідав стандарту IP67. Під задньою кришкою розташована котушка бездротової зарядки і NFC-антена, а всі компоненти захищені додатковою пластиковою пластиною.
Для вилучення камер Нільсону довелося від'єднати системну плату з процесором і іншими компонентами. Під нею, як виявилося, розташувалися шар алюмінію і мідна трубка, що служить для відводу тепла від процесора під час роботи. Для поліпшення охолодження також використовується термопаста. Всі п'ять камер Nokia 9 PureView об'єднані за допомогою металевої пластини. Цікаво, що кожен модуль має позначення: Mono (монохромний) або RGB (кольоровий).
Акумулятор смартфона надійно приклеєний до металевої пластини, що ускладнює його заміну. За словами блогера, під час цього процесу батарею дуже легко пошкодити, і вона може спалахнути в руках. Крім того, під час вилучення акумулятора Нільсон ще й пошкодив дисплей, через що той перестав працювати навіть після зворотного складання пристрою.
Тепер ви знаєте, що замінити акумулятор на новенькому топовому смартфоні Nokia 9 PureView – та ще морока!
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