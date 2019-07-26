Флагманський Nokia 9 PureView випробували на міцність: камери захищені добре

Старі телефони Nokia вважалися одними з найнадійніших на ринку, і сучасні моделі фінського бренду успадковують цю рису. Відомий техноблогер Зак Нільсон з YouTube-каналу JerryRigEverything перевірив, наскільки міцний і витривалий флагманський Nokia 9 PureView.

Блогер зізнався, що в першу чергу його цікавило внутрішнє компонування Nokia 9 PureView, адже в ньому використовується унікальна система з п'яти камер, розташованих у формі квітки. Але перед розбиранням Зак все-таки вирішив не зраджувати традиціям і випробувати апарат на міцність.

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Насамперед він подряпав дисплей за допомогою інструментів різного ступеня твердості. Без сюрпризів: сліди на склі почали залишатися починаючи з 6 рівня, як і в інших сучасних смартфонах. Скло ззаду також надійно захищає систему з п'яти камер, які, до слова, не випирають з корпусу. Важливою особливістю смартфона є сканер відбитків в екрані, і при наявності на дисплеї подряпин його робота помітно погіршується – для розблокування доводиться кілька разів прикладати палець.

Завдяки міцній металевій рамі корпус смартфона трохи згинається, але не ламається та повертається до нормального стану. Однак при сильному вигині між задньою скляною кришкою і рамою з'являється невелика щілина, що порушує герметичність пристрою і його захист за стандартом IP67.

У цілому ж Nokia 9 PureView успішно пережив всі випробування, і тепер Зак Нільсон візьметься за його розбирання.

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