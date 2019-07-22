Унікальний прототип Jaguar з 60-х перетворили на спорткар

Британська фірма Ecurie Cars анонсувала випуск дорожнього спорткара з зовнішністю гоночного прототипу Jaguar XJ13 з 60-х. Новинка називається LM69 і заснована на ідеї відтворити вигляд автомобіля так, щоб здалося, що він брав участь в "24 годинах Ле-Мана" 1969 року.

Купе LM69 з плавними обводами кузова практично в точності повторює зовнішність оригінального XJ13, якщо розглядати його з позиції еволюції. У нової машини з'явився фіксований дах, змінилася форма повітрозабірників, спереду додалися вінглети, а ззаду – антикрило. При цьому творці машини навмисно не використовували ані технологічні, ані стилістичні рішення, які прийшли в автоспорт після 1969 року.

І ще: Раритетний 121-річний електрокар продадуть на аукціоні

За округлою прозорою кришкою моторного відсіку встановлений п'ятилітровий V12 з чотирма розподільними валами – такий же двигун стояв і на оригінальному автомобілі. Специфікація ще тримається в секреті, але на XJ13 "атмосферник" видавав 509 сил і 523 Нм крутного моменту і розганяв машину до 100 кілометрів на годину за 3,4 секунди. Відповідно до духу гоночних прототипів у спорткара немає ніяких електронних помічників.

Оригінальний Jaguar XJ13 виставлений в Британському автомобільному музеї. Спорткар побудували в єдиному екземплярі для "Ле-Мана", але через зміни в регламенті участь в гонках він так і не взяв. У 1971 році автомобіль серйозно постраждав в аварії, проте був відновлений до вихідного стану. Стверджується, що XJ13 ніколи не виставляли на продаж, а його нинішній власник у 1996 році відмовився продавати машину за сім мільйонів фунтів стерлінгів, хоча це втричі перевищувало ціну Ferrari 250 GTO – одного з найдорожчих класичних автомобілів.

Публічний дебют LM69 відбудеться на Конкурсі елегантності в лондонському палаці Хемптон Корт на початку вересні. Запланований тираж – 25 примірників. Ціна буде оголошена пізніше.

Читайте також: На це власник дорожезного Porsche 911 RS чекав цілий рік