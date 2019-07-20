На це власник дорожезного Porsche 911 RS чекав цілий рік

Власники Porsche 911 GT2 RS і GT3 RS з опціональним "легким" пакетом Weissach тільки зараз змогли отримати один з його елементів – накладку на кермо з нефарбованого вуглепластику, яка дозволить скинути кілька грамів ваги. При цьому деяким покупцям спорткарів довелося чекати близько року.

Пакет Weissach полегшує 911 GT2 RS майже на 30 кілограмів. Набір включає: карбоновий дах, колеса з магнієвого сплаву, титановий болтовий каркас, підрульові пелюстки та накладку на кермо з вуглепластику.

І ще: У 9 разів рідше: новий звіт про Tesla потішить власників авто

У 911 GT3 RS c Weissach Package також є передній і задній стабілізатори і сполучні штанги з вуглеволокна.

Екстремальний Porsche 911 GT2 RS представили у 2017 році. 700-сильне купе відразу ж встановило рекорд Нюрбургринга, який саме ж і побило роком пізніше. Правда, в останньому випадку це була не серійна версія, а дводверка, допрацьована фахівцями Manthey-Racing.

У березні цього року недалеко від Франції затонув контейнеровоз Grande America, на борту якого перебувало чотири 911 GT2 RS. Porsche визнала автомобілі загубленими і прийняла безпрецедентне рішення: відновити виробництво 911 GT2 RS і зібрати відсутні екземпляри, хоча машини перестали випускати ще в лютому.

Читайте також: Японці представили оновлений хетчбек Mazda2