Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

На це власник дорожезного Porsche 911 RS чекав цілий рік

  • 22
Оснащення Porsche 911 RS полегшує авто на 30 кілограмів - фото 1
Оснащення Porsche 911 RS полегшує авто на 30 кілограмів

Власники Porsche 911 GT2 RS і GT3 RS з опціональним "легким" пакетом Weissach тільки зараз змогли отримати один з його елементів – накладку на кермо з нефарбованого вуглепластику, яка дозволить скинути кілька грамів ваги. При цьому деяким покупцям спорткарів довелося чекати близько року.

Пакет Weissach полегшує 911 GT2 RS майже на 30 кілограмів. Набір включає: карбоновий дах, колеса з магнієвого сплаву, титановий болтовий каркас, підрульові пелюстки та накладку на кермо з вуглепластику.

І ще: У 9 разів рідше: новий звіт про Tesla потішить власників авто

У 911 GT3 RS c Weissach Package також є передній і задній стабілізатори і сполучні штанги з вуглеволокна.

Екстремальний Porsche 911 GT2 RS представили у 2017 році. 700-сильне купе відразу ж встановило рекорд Нюрбургринга, який саме ж і побило роком пізніше. Правда, в останньому випадку це була не серійна версія, а дводверка, допрацьована фахівцями Manthey-Racing.

У березні цього року недалеко від Франції затонув контейнеровоз Grande America, на борту якого перебувало чотири 911 GT2 RS. Porsche визнала автомобілі загубленими і прийняла безпрецедентне рішення: відновити виробництво 911 GT2 RS і зібрати відсутні екземпляри, хоча машини перестали випускати ще в лютому.

Читайте також: Японці представили оновлений хетчбек Mazda2

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Прізвище кандидата в нардепи чи вигадане слово? ТЕСТ до парламентських виборів
  • 17 липня, 14:33
  • 639
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
  • 15 липня, 19:23
  • 694
Як швидко вивчити українську мову: найкращі додатки для смартфонів
  • 16 липня, 12:20
  • 287
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології