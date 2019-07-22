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Раритетний 121-річний електрокар продадуть на аукціоні

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Автомобіль був прабатьком електромобілів - фото 1
Автомобіль був прабатьком електромобілів

Випущений у далекому 1898 році електричний автомобіль Riker Electric Car незабаром виставлять на аукціон. Прабатько Tesla й інших сучасних електрокарів за більш, ніж століття встиг змінити кілька власників, у тому числі і побувати у ролі експоната в знаменитому Музеї Генрі Форда.

Електрокар Riker Electric Car був випущений у 1898 році Ендрю Райкер, засновником компанії Riker Electric Vehicle. Сам же Райкер почав експериментувати з електромобілями у 1884 році.

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Модель брала участь в гонках і навіть посідала призові місця. Як повідомляється, екземпляр, який планують пустити з молотка, до 1930-го належав дружині Ендрю Райкера – Едіт. Потім його подарували Музею Генрі Форда, а у 1985 сім'я Райкер викупила його назад, після чого авто перепродали нинішньому власнику.

Раритетний 121-річний електрокар продадуть на аукціоні - фото 342607
Раритетний 121-річний електрокар продадуть на аукціоні - фото 342606
Раритетний 121-річний електрокар продадуть на аукціоні - фото 342608
Раритетний 121-річний електрокар продадуть на аукціоні - фото 342604
Раритетний 121-річний електрокар продадуть на аукціоні - фото 342605

Раритетний 121-річний Riker Electric Car буде проданий на аукціоні Pacific Grove Auction 15 серпня цього року у рамках щорічної виставки Monterey Car Week.

Раритетний 121-річний електрокар продадуть на аукціоні - фото 342609

Цікаво, що Ендрю Райкер був одним з перших дизайнерів, які сприяли переходу американської промисловості від електромобілів до бензинового транспорту. У 1905 році він став співзасновником і першим президентом Товариства інженерів автомобільної промисловості.

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Джерело: Worldwide Auctioneers
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