Раритетний 121-річний електрокар продадуть на аукціоні

Випущений у далекому 1898 році електричний автомобіль Riker Electric Car незабаром виставлять на аукціон. Прабатько Tesla й інших сучасних електрокарів за більш, ніж століття встиг змінити кілька власників, у тому числі і побувати у ролі експоната в знаменитому Музеї Генрі Форда.

Електрокар Riker Electric Car був випущений у 1898 році Ендрю Райкер, засновником компанії Riker Electric Vehicle. Сам же Райкер почав експериментувати з електромобілями у 1884 році.

І ще: Tesla покаже гіперкар, який працює на ракетному паливі

Модель брала участь в гонках і навіть посідала призові місця. Як повідомляється, екземпляр, який планують пустити з молотка, до 1930-го належав дружині Ендрю Райкера – Едіт. Потім його подарували Музею Генрі Форда, а у 1985 сім'я Райкер викупила його назад, після чого авто перепродали нинішньому власнику.

Раритетний 121-річний Riker Electric Car буде проданий на аукціоні Pacific Grove Auction 15 серпня цього року у рамках щорічної виставки Monterey Car Week.

Цікаво, що Ендрю Райкер був одним з перших дизайнерів, які сприяли переходу американської промисловості від електромобілів до бензинового транспорту. У 1905 році він став співзасновником і першим президентом Товариства інженерів автомобільної промисловості.

Читайте також: Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля