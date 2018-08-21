Унікальний автомобіль Alfa Romeo Spider, що належав Мохаммеду Алі, продадуть з молотка

У Лас-Вегасі на торгах продадуть автомобіль Afla Romeo, який раніше належав Мохаммеду Алі.

Поки не повідомляється, за скільки організатори планують реалізувати машину, але з огляду на те, хто був її власником, ціна буде дуже високою.

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Унікальний автомобіль Alfa Romeo Spider

Унікальний автомобіль Alfa Romeo Spider

Alfa Romeo Spider був випущений в 1976 році, його пробіг становить майже 130 тисяч кілометрів. У рух автомобіль приводиться 2-літровим мотором, з яким працює 5-швидкісна МКПП.

У номерному знаку міститься комбінація і букв і цифр "ALIBEE2", яка представляє собою зашифровану цитату боксера "Літати як метелик, жалити як бджола".

Крім самого авто покупець отримає книгу "Біг з чемпіоном: моя сорокарічна дружба з Мухаммедом Алі", написану Тімом Шанханом. Саме цьому письменнику Мохаммед Алі подарував свою машину, після того, як проїздив на ній кілька місяців.

Унікальний автомобіль Alfa Romeo Spider

Унікальний автомобіль Alfa Romeo Spider

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