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Унікальний автомобіль Alfa Romeo Spider, що належав Мохаммеду Алі, продадуть з молотка

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Унікальний автомобіль Alfa Romeo Spider - фото 1
Унікальний автомобіль Alfa Romeo Spider / journal.classiccars

У Лас-Вегасі на торгах продадуть автомобіль Afla Romeo, який раніше належав Мохаммеду Алі.

Поки не повідомляється, за скільки організатори планують реалізувати машину, але з огляду на те, хто був її власником, ціна буде дуже високою.

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Унікальний автомобіль Alfa Romeo Spider - фото 271494
Унікальний автомобіль Alfa Romeo Spider
Унікальний автомобіль Alfa Romeo Spider - фото 271491
Унікальний автомобіль Alfa Romeo Spider

Alfa Romeo Spider був випущений в 1976 році, його пробіг становить майже 130 тисяч кілометрів. У рух автомобіль приводиться 2-літровим мотором, з яким працює 5-швидкісна МКПП.

У номерному знаку міститься комбінація і букв і цифр "ALIBEE2", яка представляє собою зашифровану цитату боксера "Літати як метелик, жалити як бджола".

Крім самого авто покупець отримає книгу "Біг з чемпіоном: моя сорокарічна дружба з Мухаммедом Алі", написану Тімом Шанханом. Саме цьому письменнику Мохаммед Алі подарував свою машину, після того, як проїздив на ній кілька місяців.

Унікальний автомобіль Alfa Romeo Spider - фото 271493
Унікальний автомобіль Alfa Romeo Spider
Унікальний автомобіль Alfa Romeo Spider - фото 271492
Унікальний автомобіль Alfa Romeo Spider

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Джерело: journal.classiccars
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