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Розгін найшвидшого Volkswagen Golf: вражаюче відео набирає популярність у мережі

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Volkswagen Golf Mk2 - фото 1
Volkswagen Golf Mk2 / classics.honestjohn

В інтернеті збирає перегляди відеоролик, що показує, наскільки швидким і динамічним може бути старенький хетчбек Volkswagen Golf Mk2.

Уточнимо, що моторний відсік автомобіля займає силова установка, продуктивність якої становить 1233 к.с.

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Старенький Volkswagen Golf Mk2 здатний на справді вражаюче прискорення, що добре помітно в відеоролику. На розгін до 300 км/год автомобілю потрібно всього 8 секунд.

Хетчбек Volkswagen Golf Mk2 з 1233-сильним мотором є дітищем німецького тюнінг-ательє Boba Motoring. Розробники стверджують, що їхня машина розганяється до 100 км/год за 2,1 секунди. 200 км/год автомобіль набирає за 5,4 секунд.

Дрегову дистанцію хетчбек підкорює за 8,76 секунд, перетинаючи фінішну пряму на швидкості в 270 км/год.

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Джерело: youtube
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