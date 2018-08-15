Унікальний 48-річний прототип Ferrari навчили їздити

Власник компанії Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Глікенхаус повністю відновив прототип Ferrari 512S Modulo і навіть зробив на ньому першу поїздку.

Представлений у 1970 році на автосалоні в Женеві, концепт-кар існує в єдиному екземплярі і спочатку міг пересуватися тільки вперед-назад, адже не мав кермового управління. Відео з заїздом опубліковано в Twitter Глікенхауса.

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Ferrari 512S Modulo Pininfarina first drive. History being made... pic.twitter.com/qgrfNIL0Z8 — Jim Glickenhaus (@JimGlickenhaus) 14 серпня 2018 р.

Ferrari 512S Modulo став першим самостійним проектом молодого дизайнера Паоло Мартіна, який у той час працював у Pininfarina. Незвичайний суперкар з клиноподібним кузовом побудували на шасі гоночної машини з однойменною назвою й оснастили встановленим перед задньою віссю п'ятилітровим двигуном V12.

Ferrari 512S Modulo здійснив свою першу поїздку / motor

Ferrari 512S Modulo здійснив свою першу поїздку / motor

Віддача гоночного мотора становила 560 кінських сил, що дозволяло прототипу розганятися до 60 миль на годину (96 кілометрів на годину) за 3,1 секунди. Максимальна швидкість Ferrari 512S Modulo становила 350 кілометрів на годину.

Ferrari 512S Modulo здійснив свою першу поїздку / motor

Особливістю прототипу став зсувний купол, сферичні елементи, на які винесли основні органи управління, кришка моторного відсіку з 24 отворами і закриття колісні арки.

Ferrari 512S Modulo здійснив свою першу поїздку / motor

До 2014 року Ferrari 512S Modulo зберігався в музеї Pininfarina, поки Глікенхаус не вмовив керівництво фірму продати машину йому.

Ferrari 512S Modulo здійснив свою першу поїздку / motor

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