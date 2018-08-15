У США пустять з молотка раритетне купе Porsche

На американському аукціон RM Auctions виставили знаменитий Ruf CTR Yellow Bird 1989 року.

Таких тюнінгованих купе Porsche 911 випустили всього 29 штук.

І ще: У Львові побачили рідкісне авто на євробляхах

Ruf CTR Yellow Bird – один з найзнаменитіших Porsche 80-х. В його основі лежить стандартне купе 911 Carrera, але його мотор розточили до 3,4 л, а також доповнили двома турбінами, кульковими інтеркулерами і уприскуванням палива від гоночного Porsche 956.

Рідкість моделі і її хороший стан відобразилися на вартості

Результат – 469 к. с. і 553 Н∙м крутного моменту. З 5-ступінчастою механічною КПП Ruf CTR Yellow Bird розганявся до 100 км/год за 4,1 с і розвивав 342 км/год, тобто це був один з найшвидших авто свого часу. На відміну від більш пізніх Ruf Porsche цей автомобіль виглядає досить стримано. Відрізнити його можна хіба що за скромним обважуванням і заднім антикрилом в стилі Porsche 911 Turbo.

На американському аукціон RM Auctions виставили знаменитий Ruf CTR Yellow Bird 1989 року

Yellow Bird розганявся до 100 км/год за 4,1 с

Звичайно, рідкість моделі і її хороший стан відбилися на вартості. Орієнтовна ціна цього Porsche складе 1-1,2 млн. доларів.

Читайте також: З'явилися знімки "зарядженого" Mercedes Gelandewagen