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У США пустять з молотка раритетне купе Porsche

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Цей автомобіль Porsche виглядає досить стримано - фото 1
Цей автомобіль Porsche виглядає досить стримано / carscoops

На американському аукціон RM Auctions виставили знаменитий Ruf CTR Yellow Bird 1989 року.

Таких тюнінгованих купе Porsche 911 випустили всього 29 штук.

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Ruf CTR Yellow Bird – один з найзнаменитіших Porsche 80-х. В його основі лежить стандартне купе 911 Carrera, але його мотор розточили до 3,4 л, а також доповнили двома турбінами, кульковими інтеркулерами і уприскуванням палива від гоночного Porsche 956.

Рідкість моделі і її хороший стан відобразилися на вартості - фото 270176
Рідкість моделі і її хороший стан відобразилися на вартості

Результат – 469 к. с. і 553 Н∙м крутного моменту. З 5-ступінчастою механічною КПП Ruf CTR Yellow Bird розганявся до 100 км/год за 4,1 с і розвивав 342 км/год, тобто це був один з найшвидших авто свого часу. На відміну від більш пізніх Ruf Porsche цей автомобіль виглядає досить стримано. Відрізнити його можна хіба що за скромним обважуванням і заднім антикрилом в стилі Porsche 911 Turbo.

На американському аукціон RM Auctions виставили знаменитий Ruf CTR Yellow Bird 1989 року - фото 270178
На американському аукціон RM Auctions виставили знаменитий Ruf CTR Yellow Bird 1989 року
Yellow Bird розганявся до 100 км/год за 4,1 с - фото 270177
Yellow Bird розганявся до 100 км/год за 4,1 с

Звичайно, рідкість моделі і її хороший стан відбилися на вартості. Орієнтовна ціна цього Porsche складе 1-1,2 млн. доларів.

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Джерело: carscoops
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