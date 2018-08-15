У Львові побачили рідкісне авто на євробляхах

Вперше в Україні в об'єктиви папараці потрапив трековий спорткар Ariel Atom 300.

Ariel Atom – надлегкий болід з відкритими колесами без даху і дверей. Випускають його з 2000 року дрібними серіями в Британії.

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Ariel Atom 300 важить всього 515 кг і оснащений 2,0-літровим компресорним мотором Honda потужністю 300 л. с. Легкому авто цього цілком достатньо, щоб розігнатися до сотні всього за 2,8 с і розвивати 250 км/год. При цьому ціна Atom досить помірна – менше 40 тис. євро.

У Львові побачили рідкісне авто на євробляхах

У Львові побачили рідкісне авто на євробляхах

У Львові побачили рідкісне авто на євробляхах

Помічений у Львові автомобіль – на польських номерах. Але оскільки вони іменні, то можна припустити, що власник авто таки поляк. Водій, мабуть, сміливий і витривалий, адже проїхати кілька сотень кілометрів на цьому авто – справжня мужність.

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