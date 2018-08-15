Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

У Львові побачили рідкісне авто на євробляхах

  • 233
Помічений у Львові автомобіль – на польських номерах - фото 1
Помічений у Львові автомобіль – на польських номерах / autocentre

Вперше в Україні в об'єктиви папараці потрапив трековий спорткар Ariel Atom 300.

Ariel Atom – надлегкий болід з відкритими колесами без даху і дверей. Випускають його з 2000 року дрібними серіями в Британії.

І ще: З'явилися знімки "зарядженого" Mercedes Gelandewagen

Ariel Atom 300 важить всього 515 кг і оснащений 2,0-літровим компресорним мотором Honda потужністю 300 л. с. Легкому авто цього цілком достатньо, щоб розігнатися до сотні всього за 2,8 с і розвивати 250 км/год. При цьому ціна Atom досить помірна – менше 40 тис. євро.

У Львові побачили рідкісне авто на євробляхах - фото 269970
У Львові побачили рідкісне авто на євробляхах
У Львові побачили рідкісне авто на євробляхах - фото 269969
У Львові побачили рідкісне авто на євробляхах
У Львові побачили рідкісне авто на євробляхах - фото 269968
У Львові побачили рідкісне авто на євробляхах

Помічений у Львові автомобіль – на польських номерах. Але оскільки вони іменні, то можна припустити, що власник авто таки поляк. Водій, мабуть, сміливий і витривалий, адже проїхати кілька сотень кілометрів на цьому авто – справжня мужність.

Читайте також: 50-річне авто встановило швидкісний рекорд

Джерело: autocentre
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 729
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 254
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461239
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології