Унікальні тварини: у мережі показали добірку відео із фотопасток в Чорнобилі

Співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на офіційній сторінці в Facebook опублікували відео, змонтоване на основі відзнятих кадрів на фотопастки.

На ролику, який користувачі подивилися понад дев'ять тисяч разів, можна побачити, як на території заповідника пересуваються олені, лисиці, а також коні Пржевальського.

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Унікальні кадри оприлюднили працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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