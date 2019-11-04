У Чорнобильській зоні встановили туристичний рекорд: з яких країн їдуть найбільше

З початку року Чорнобильську зону відчуження, яка була визнана одним з найпопулярніших туристичних об'єктів світу, відвідали понад 100 тисяч осіб. Четверо з п'яти відвідувачі зони відчуження – іноземці.

Повідомляється, що з січня по листопад цього року в Чорнобильській зоні побувало 107,6 тисячі осіб, що на 74,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це є рекордом для популярного туристичного об'єкта.

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При цьому майже 80% мандрівників приїхали з-за кордону. Серед іноземних держав рекордсменами стали Великобританія (15 738 туристів), Польща (9 378), Німеччина (7 826), США (5 580), Чехія (4 063). Українців серед гостей зони 22 468 осіб.

Як вказали в Держагентстві, зростання відвідуваності почався навесні, а до головних причин віднесли випуск кінокомпанією HBO мінісеріалу "Чорнобиль", впровадження системи "Електронний квиток", створення додаткової інфраструктури і відкриття нових маршрутів.

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