Підгорецький замок та Золоті Ворота: Lego випустив нові конструктори пам’яток України

United24 та креатори Lego презентували конструктори архітектурних пам’яток України в рамках проєкту #UKRAINEinLEGObricks. Їх можна виграти за донат.

Конструктори створили креатори з 4 країн: Ерік Лоу та Марк Сегеді зі США, Даніель Зайдль з Німеччини, Мацей Коцот із Польщі та Олександр Єрмолаєв з України. Про це повідомили на Facebook-сторінці United24.

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United24 вже встигли детальніше презентувати першу модель #UKRAINEinLEGOBricks, присвячену Золотим воротам. Конструктор з 2520 деталей створив Ерік Лоу з США, який з дитинства захоплюється європейською архітектурою.

Я народився та виріс в американській родині у Західній Німеччині. Ми багато подорожували Європою, роздивляючись красиві споруди та міста. Так народилася моя любов до європейської архітектури. Із LEGO я спочатку складав моделі з чарівного світу Гаррі Поттера. Моєю найвідомішою конструкцією є рухомі сходи Гоґвортсу. Цього року Міністерство магії, яке я відтворив, представили в LEGO House у Данії. Для мене було честю відтворити київські Золоті ворота. Було дуже цікаво поєднати кам’яний замок із дерев’яною конструкцією, – поділився Ерік Лоу.

Lego випустив нові конструктори / United24

Серед нових моделей Lego – такі об'єкти української архітектурної спадщини:

Київські Золоті ворота;

Бахчисарайський Ханський палац;

Підгорецький замок;

Одеський національний академічний театр опери та балету;

Миколаївська астрономічна обсерваторія.

Lego випустив нові конструктори

Конструктор неможливо купити, але можна виграти за внесок від 24 $ на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області, яку зруйнувала російська ракета в ніч на 11 жовтня 2023 року.

Автори проєкту розіграють 15 конструкторів (по три кожного виду) після завершення збору, який триває з 20 травня до 20 червня. Підтримати збір можна за посиланням.

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