Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Бред Пітт закрутив роман з цілителькою

  • 59
Бред Пітт - фото 1
Бред Пітт / usmagazine

Саме ця жінка допомогла акторові впоратися зі стресом під час розлучення з Анджеліною Джолі.

Голлівудського актора Бреда Пітта запідозрили в романтичних стосунках з духовною цілителькою Сат Харі Халса. Про це пишуть закордонні ЗМІ.

І ще: Син Пітта і Джолі відверто розповів про конфлікт з батьком

Цілителька і дизайнер ювелірних виробів допомагала Пітту під час скандального розлучення з екс-дружиною Анджеліною Джолі. Про можливий роман Пітта і Халса заговорили ще тоді. Пара разом відвідала аукціон творів мистецтва в приміщенні консерваторії в Лос-Анджелесі.

Напередодні жінка прийшла побачитися з актором на презентації нової стрічки з Бредом Піттом – До зірок. Актор нібито стверджує, що не має роману з цілителькою, а просто почуває себе комфортно в її товаристві. Раніше Пітт розповів про відвідини спільноти анонімних алкоголіків під час розставання з екс-дружиною.

Brad Pitt, Sat Hari Khalsa - фото 357631
Brad Pitt, Sat Hari Khalsa

Читайте також: На тебе полюють: Бред Пітт знявся для GQ і дав круте інтерв'ю

Джерело: usmagazine
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
  • Вчора, 13:15
  • 622
Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
  • Вчора, 18:51
  • 1708
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1779883
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз