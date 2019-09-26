Бред Пітт закрутив роман з цілителькою

Саме ця жінка допомогла акторові впоратися зі стресом під час розлучення з Анджеліною Джолі.

Голлівудського актора Бреда Пітта запідозрили в романтичних стосунках з духовною цілителькою Сат Харі Халса. Про це пишуть закордонні ЗМІ.

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Цілителька і дизайнер ювелірних виробів допомагала Пітту під час скандального розлучення з екс-дружиною Анджеліною Джолі. Про можливий роман Пітта і Халса заговорили ще тоді. Пара разом відвідала аукціон творів мистецтва в приміщенні консерваторії в Лос-Анджелесі.



Напередодні жінка прийшла побачитися з актором на презентації нової стрічки з Бредом Піттом – До зірок. Актор нібито стверджує, що не має роману з цілителькою, а просто почуває себе комфортно в її товаристві. Раніше Пітт розповів про відвідини спільноти анонімних алкоголіків під час розставання з екс-дружиною.

Brad Pitt, Sat Hari Khalsa

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