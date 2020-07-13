Популярний бенчмарк розкрив характеристики Samsung Galaxy S20 Lite

Наприкінці червня з'явилася інформація про доступнішу версію флагманського смартфона Samsung Galaxy S20 з підзаголовком Fan Edition. Тоді інсайдери повідомили лише назву пристрою, а тепер стали відомі перші подробиці щодо його технічних характеристик.

Неанонсовані Galaxy S20 Fan Edition з модельним номером SM-G781B був помічений у базі даних бенчмарку Geekbench, де він набрав 737 балів в одноядерному тесті і 2619 – в багатоядерному.

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Відповідно до опису смартфона, в ньому встановлено восьмиядерний процесор Snapdragon 865 і 6 ГБ оперативної пам'яті, а працює смартфон на базі свіжої версії Android 10.

Терміни презентації нового смартфона поки невідомі. Передбачається, що на деяких ринках він може вийти під назвою Galaxy S20 Lite.

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