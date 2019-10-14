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Нічна Венеція у яскравих знімках: дух перехоплює

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Венеція - фото 1
Венеція / architecturaldigest

Роботи цього фотографа з Франції вражають. Просто помилуйтеся!

Сплячу Венецію Тібо Пуарьє знімав, звичайно, вночі.

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Як каже фотограф, в місті на воді менше світлове забруднення, ніж в інших великих мегаполісах, завдяки чому легше запам'ятати ще й красиве зоряне небо над будинками, до яких припали гондоли і катери.

Парижанин Тібо Пуарьє провів більшу частину життя, вивчаючи різні міста і культури. Він називав своїм домом Буенос-Айрес, Х'юстон, Монреаль і Токіо. Не дивно, що в полі інтересів фотографа-самоучки опинилися архітектура і міське середовище. Він фокусується на тому, щоб відобразити красу і енергію місць, приділяючи особливу увагу нічний фотографії. У нашій нинішній публікації чарівна Спляча Венеція:

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Джерело: architecturaldigest
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