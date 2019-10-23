У Данії перемістили 720-тонний маяк, який міг впасти в море: як це було (відео)

Побудований у 1900 році маяк Руб'єрг Кнуд – одна з головних визначних пам'яток Данії. Спочатку маяк стояв на 60-метровому пагорбі у 200 метрах від берега, але через ерозію берегової лінії міг ось-ось впасти в море. І данські будівельники пересунули 120-річний маяк.

Спочатку 720-тонний маяк був розташований у 200 метрах від берега, але через вплив моря навколишній грунт руйнувалася зі швидкістю близько двох метрів в рік. В результаті відстань від конструкції до краю моря зменшилася до кількох метрів.

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Місцева влада отримала від уряду фінансування в 750 тисяч євро для перенесення маяка. Будівельники збудували спеціальні рейки, по яких перемістили його. Працівники зрушили конструкцію на 70 метрів в глиб узбережжя. Це збереже маяк і відстрочить рішення проблеми приблизно на 40 років.

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