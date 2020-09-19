Названі найкращі підводні знімки 2020 року: зачаровує

Щорічний конкурс підводної фотографії Through Your Lens показав роботи переможців 2020 року. Журі журналу Scuba Diving розглянуло 2636 заявок з усього світу і віддало головний приз французу Евансу Бодену, який зняв у Тихому океані "посмішку" гігантської китової акули.

Те, що на перший погляд здається іклами, насправді виявилося групою риб-причеп, які мирно відпочивали в її пащі.

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"Щоб зробити це фото, мені довелося поставити себе в незручне становище! Під час експедицій мій пріоритет номер один – це повага до морських мешканців і їх спокій. Цього разу з першої секунди, коли я побачив китову акулу з причепами в роті, я зрозумів, що отримав унікальну можливість для фотографії! Єдиний спосіб закарбувати це – встати на шляху акули, прямо перед її пащею, а камеру занурити майже всередину. Але як встати перед 12-метровою твариною, помістити камеру їй в пащу і не потривожити?"

Фотограф зрозумів, що другого шансу зробити знімок не буде, тому протягом 15 хвилин плавав поруч з акулою в стані величезного стресу. Коли тварина нарешті сповільнилася, Боден прискорився, виявився перед його пащею, підніс до неї камеру і буквально за кілька секунд зробив серію з 10 фотографій.

Серед інших переможців конкурсу Джеффрі Хейнс з фотографією морського коника (категорія Макро) і Мартін Стрміска, що відобразив крихітного дайвера у величезній темній підводній печері (категорія Широкий кут).

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