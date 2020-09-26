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Дивіться фото переможців фотоконкурсу Drone Photo Awards 2020
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Одним з популярних міжнародних фотоконкурсів для професіоналів і любителів вважається Siena International Photo Awards. У його рамках вже третій рік поспіль обирають найкращі знімки у декількох номінаціях Drone Photo Awards – фотографій, зроблених за допомогою дронів.
Організатори Drone Photo Awards 2020 не могли обійти увагою тему коронавірусу та додали відповідну нову категорію – "Життя під час COVID-19".
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Переможцем в ній стала фотографія під назвою "Чорний прапор" Томера Аппельбаума, де можна побачити протестуючий натовп в Ізраїлі. Що цікаво, зафіксовані на знімку люди хоч і висловлюють незгоду з політикою держави, але все-таки дотримуються необхідної соціальної дистанції.
Головний приз дістався австралійському фотографу Джиму Піко, що зафіксував незвичайну поведінку риб: коли акула пропливала крізь косяк лосося, він прийняв форму серця.
Ознайомитися з повним списком переможців та їх роботами можна на офіційній сторінці конкурсу Drone Photo Awards 2020.
А тут ми залишимо кілька фото для вас:
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