Дивіться фото переможців фотоконкурсу Drone Photo Awards 2020

Фото з Ізраїлю перемогло у номінації Життя під час COVID-19

Одним з популярних міжнародних фотоконкурсів для професіоналів і любителів вважається Siena International Photo Awards. У його рамках вже третій рік поспіль обирають найкращі знімки у декількох номінаціях Drone Photo Awards – фотографій, зроблених за допомогою дронів.

Організатори Drone Photo Awards 2020 не могли обійти увагою тему коронавірусу та додали відповідну нову категорію – "Життя під час COVID-19".

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Переможцем в ній стала фотографія під назвою "Чорний прапор" Томера Аппельбаума, де можна побачити протестуючий натовп в Ізраїлі. Що цікаво, зафіксовані на знімку люди хоч і висловлюють незгоду з політикою держави, але все-таки дотримуються необхідної соціальної дистанції.

Головний приз дістався австралійському фотографу Джиму Піко, що зафіксував незвичайну поведінку риб: коли акула пропливала крізь косяк лосося, він прийняв форму серця.

Ознайомитися з повним списком переможців та їх роботами можна на офіційній сторінці конкурсу Drone Photo Awards 2020.

А тут ми залишимо кілька фото для вас:

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