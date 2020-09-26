Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Дивіться фото переможців фотоконкурсу Drone Photo Awards 2020

  • 29
Фото з Ізраїлю перемогло у номінації Життя під час COVID-19 - фото 1
Фото з Ізраїлю перемогло у номінації Життя під час COVID-19

Одним з популярних міжнародних фотоконкурсів для професіоналів і любителів вважається Siena International Photo Awards. У його рамках вже третій рік поспіль обирають найкращі знімки у декількох номінаціях Drone Photo Awards – фотографій, зроблених за допомогою дронів.

Організатори Drone Photo Awards 2020 не могли обійти увагою тему коронавірусу та додали відповідну нову категорію – "Життя під час COVID-19".

Це цікаво: У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини

Переможцем в ній стала фотографія під назвою "Чорний прапор" Томера Аппельбаума, де можна побачити протестуючий натовп в Ізраїлі. Що цікаво, зафіксовані на знімку люди хоч і висловлюють незгоду з політикою держави, але все-таки дотримуються необхідної соціальної дистанції.

Дивіться фото переможців фотоконкурсу Drone Photo Awards 2020 - фото 427541

Головний приз дістався австралійському фотографу Джиму Піко, що зафіксував незвичайну поведінку риб: коли акула пропливала крізь косяк лосося, він прийняв форму серця.

Дивіться фото переможців фотоконкурсу Drone Photo Awards 2020 - фото 427539

Ознайомитися з повним списком переможців та їх роботами можна на офіційній сторінці конкурсу Drone Photo Awards 2020.

А тут ми залишимо кілька фото для вас:

Дивіться фото переможців фотоконкурсу Drone Photo Awards 2020 - фото 427534

Дивіться фото переможців фотоконкурсу Drone Photo Awards 2020 - фото 427535

Дивіться фото переможців фотоконкурсу Drone Photo Awards 2020 - фото 427536

Дивіться фото переможців фотоконкурсу Drone Photo Awards 2020 - фото 427537

Дивіться фото переможців фотоконкурсу Drone Photo Awards 2020 - фото 427538

Дивіться фото переможців фотоконкурсу Drone Photo Awards 2020 - фото 427540

Вам сподобається: Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+)

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 20 вересня, 18:50
  • 7604
Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
  • 20 вересня, 12:20
  • 184
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2538290
Загрузка...
Новини