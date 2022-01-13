Унікальна операція: людині вперше успішно пересадили серце свині

Вперше в історії медицини людині пересадили генетично модифіковане серце свині. Як пояснили медики, для Девіда Беннета, так звати пацієнта, свиняче серце виявилося єдиним доступним варіантом.

Через стан здоров'я лікарі були змушені відмовити у стандартній трансплантації, пише nbcnews.

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"Я мав або померти, або зробити цю трансплантацію", – поділився Девід Беннет після операції. На проведення цієї процедури лікарі з Медичного центру Університету Мериленду отримали спеціальний дозвіл від медичного регулятора США, Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA). Серце було вирощене в організмі свині за допомогою технології генного редагування таким чином, щоб уникнути відторгнення імунною системою людини.

Через три дні після хірургічного втручання лікарі повідомили, що 57-річний пацієнт почувається добре. Проте фахівці не готові давати довгострокові прогнози та продовжуватимуть спостерігати за здоров'ям пацієнта.

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