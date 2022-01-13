Ці продукти не варто їсти, якщо хочете зберегти здоров'я печінки

Все, що вживає людина, впливає насамперед на печінку. Тому дуже важливо знати, які продукти шкідливі для печінки та можуть спричинити порушення її функцій.

Багато людей, купуючи і вживаючи певні продукти, просто не замислюються про те, який вплив на органи травлення вони мають, пише acare.

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Дієтологи рекомендують людям, які дбають про своє здоров'я, обмежити споживання продуктів з високим вмістом тваринного жиру: сало, вершкове масло, ковбасні вироби, жирні сорти м'яса (качка, свинина). Втім, зовсім необов'язково повністю відмовлятися від цих продуктів, слід вживати їх у своєму раціоні помірно. Крім того, дуже негативно впливає на печінку і велика кількість солі в готових продуктах та стравах.

Тут варто звернути увагу на те, що добова доза солі, згідно з рекомендаціями ВООЗ, має становити не більше 5 г для дорослої людини. Чимала кількість солі міститься в солоних сирах, чипсах та консервованих продуктах.

Ці продукти не варто їсти, якщо хочете зберегти здоров'я печінки

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