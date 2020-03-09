Унікальна черепаха-альбінос здивувала мережу: вражаючі кадри

Дивовижна черепаха (Rhinoclemmys pulcherrima) мешкає на західному узбережжі Мексики і Центральної Америки. Її легко впізнати за характерними червоним і жовтим відмітинами на голові і панцирі. І виглядають ці черепашки просто приголомшливо!

Черепахи практично всеїдні. Вони їдять траву, фрукти, квіти, комах, черв'яків та рибу. Живуть вони близько 20 років, але останнім часом їхня популяція скорочується через браконьєрство. На чорному ринку це популярний товар.

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Ці рептилії часто бувають альбіносами. Альбінізм – це генетичне порушення, яке зустрічається і у людей, і у тварин. Воно полягає у відсутності пігментації шкіри, очей і волосся. Але у черепах, ящірок та інших рептилій альбінізм інший. У цих видів є лише один пігмент в шкірі, що надає їй жовте, помаранчеве, червоне або рожеве забарвлення.

Черепахи-альбіноси дуже красиві, але в природі їхні шанси на виживання знижені, тому що вони не можуть камуфлюватися від хижаків. Добре, що їх захищає панцир.

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