Dodge поверне клієнтам по 10 доларів за кожну кінську силу

Американський виробник Dodge запустив незвичайну акцію Dodge Power Dollars, в рамках якої зробить знижку кожному покупцеві моделей Charger, Сhallenger і Durango 2019 року випуску.

Клієнти отримають назад по 10 доларів за кожну кінську силу їх автомобіля. Таким чином, покупці зі США вже зараз можуть купити Charger Hellcat потужністю 717 кінських сил зі знижкою в 7 170 доларів, покупцям 481-сильного Durango SRT повернуть 4 810 доларів, а найбільшу знижку отримають майбутні власники 808-сильного Challenger Hellcat Redeye: вони заощадять більше восьми тисяч доларів.

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З першого погляду може здатися, що таким чином виробник намагається поліпшити показники з продажу, але Dodge впевнено посідає друге за популярністю місце в Америці: більшою любов'ю покупців користуються хіба що дводверки від Mustang. Як пояснив Тім Куніскіс, який відповідає за розробку легкових автомобілів, компанія просто хоче дати можливість більшій кількості шанувальників марки отримати свій Dodge.

Dodge Charger

Так, Куніскіс порахував сумарну потужність всіх Charger і Сhallenger, проданих з моменту випуску останніх версій, а це 2006 і 2008 роки відповідно. Як він додав у фіналі своєї промови, до кінця року компанія хоче досягти позначки в пів мільярда кінських сил!

Dodge Challenger

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