Епічний поєдинок двох поколінь Ford GT зняли на відео

Два покоління Ford GT поборолися на трасі Палм-Біч

Блогер YouTube-каналу Shmee150 протиставив новому стоковому Ford GT модифіковану модель попереднього покоління. На папері характеристики виглядають близькими: новий 3,6-літровий турбований V6 видає 655 кінських сил, майже стільки ж зняли з 5,4-літрового V8 з механічним компресором.

Спорткар 2005 року випуску оснащений шестиступеневою "механікою", натомість нова модель комплектується семиступеневим "роботом" Getrag з подвійним зчепленням.

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Заміри потужності "з коліс" показали такий результат: тюнінгований "дідок" видав 650 кінських сил, натомість GT 2018 року тільки 590 сил.

Гоночна траса Палм-Біч у Флориді розставила все по своїх місцях: лідер подолав чверть милі за 11,076 секунди, а той, хто програв відстав майже на 0,2 секунди. Обидва суперкари розігналися до 206 кілометрів на годину.

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