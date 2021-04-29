На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ума Турман святкує 51-річчя: нові фільми та серіали зі знаменитою акторкою
-
- 53
29 квітня Ума Турман відзначає День народження! Цьогоріч акторці виповнюється 51 рік. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали з відомою акторкою Умою Турман.
Війна з дідусем
- Назва в оригіналі: The War with Grandpa
- Жанр: сімейний, комедія
- Рік: 2020
- Країна: США
- Режисер: Тім Гілл
- Акторський склад: Ума Турман, Роберт де Ніро, Крістофер Вокен, Оакс Фіглі
- Тривалість: 94 хв
Сюжет. Раніше Пітер та його дідусь були дуже близькі, але коли дідусь Джек переїжджає до сім'ї, Пітер змушений відмовитись від свого найціннішого володіння: спальні. Пітер ні перед чим не зупиниться, щоб повернути свою кімнату, інтригуючи з друзями, щоб придумати низку пустощів, щоб вигнати його. Однак дідусь не здається легко, і це перетворюється на повноцінну війну між ними.
І ще: Кращі з кращих: ТОП 25 легендарних сцен з кіно та серіалів
Темні коридори
- Назва в оригіналі: Down a Dark Hall
- Жанр: фільм-трилер, фентезійний фільм, драматичний фільм, фільм жахів і екранізація роману
- Рік: 2018
- Країна: США
- Режисер: Родріго Кортес
- Акторський склад: Ума Турман, Анна Софія Робб, Розі Дей, Тейлор Рассел, Ізабель Фюрман, Вікторія Моролес
- Тривалість: 96 хв
Сюжет. Кіт Горді, нова студентка ексклюзивної школи-інтернату в Блеквуді, стикається з надприродними явищами та темними силами своєї завідувачки. Кетрін вирішує розібратися у тому, що там відбувається.
Дім, який побудував Джек
- Назва в оригіналі: The House That Jack Built
- Жанр: трилер, жахи
- Рік: 2018
- Країна: Данія, Франція, Німеччина, Швеція
- Режисер: Ларс фон Трієр
- Акторський склад: Ума Турман, Метт Діллон, Райлі Кіо
- Тривалість: 155 хв
Сюжет. Історія відбувається в 1970-х роках у США. Глядач стежить за дуже розумним Джеком через 5 випадків і знайомиться із вбивствами, які визначають розвиток Джека як серійного вбивці. Ми переживаємо історію з точки зору Джека. Кожне вбивство він розглядає як твір мистецтва, хоча його дисфункція створює проблеми у зовнішньому світі.
Завзяті шахраї
- Назва в оригіналі: The Con Is On
- Жанр: комедія
- Рік: 2018
- Країна: США, Велика Британія
- Режисер: Джеймс Оклі
- Акторський склад: Ума Турман, Тім Рот, Еліс Ів, Софія Вергара, Меггі К'ю
- Тривалість: 90 хв
Сюжет. Намагаючись уникнути виплати величезного боргу за азартні ігри горезвісному мафіозі в Англії, подружжя втікає до Лос-Анджелеса та вигадує змову про крадіжку коштовностей.
Шеф Адам Джонс
- Назва в оригіналі: Burnt
- Жанр: драма, комедія
- Рік: 2015
- Країна: США
- Режисер: Джон Уеллс
- Акторський склад: Ума Турман, Бредлі Купер, Сієнна Міллер, Омар Сі, Даніель Брюль, Меттью Різ, Емма Томпсон
- Тривалість: 101 хв
Сюжет. Адам Джонс – шеф-кухар, який зруйнував свою кар'єру наркотиками та поведінкою дів. Він прибирається і повертається до Лондона, рішучий викупитися, очоливши провідний ресторан, який може отримати три зірки Мішлен.
До теми: Напої, які обирають відомі героїні з кіно: ТОП 10 рецептів жіночих коктейлів
-
15:14Дружина Позитива у відвертому відео підтвердила чутки про розлучення
-
14:49У Xiaomi придумали, як зробити швидшими застарілі смартфони
-
14:20Бізнесмен вигадав ідеальний тест для співбесід: вся суть у каві
-
13:50Модний бренд забирає відходи інших домів і створює черевики-монстри: фото
-
13:37Копія Хіта Леджера: юний блогер підкорює TikTok
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:18Ізраїль платитиме за кожного туриста 60 євро: що треба зробити
-
12:56У МОЗ оновили карантинні зони: хто перейшов у "жовті" регіони
-
12:31Названі продукти, які усі помилково вважають корисними
-
12:15Ума Турман святкує 51-річчя: нові фільми та серіали зі знаменитою акторкою
-
11:55Яким знакам Зодіаку варто уникати токсичних людей 29 квітня
-
11:26Хлопець влаштував танці, але стіни були проти (епічне відео)
-
10:50Привітання з Чистим четвергом 2021: вітання у віршах і прозі українською
-
10:36Картинки з Чистим четвергом 2021: листівки та відкритки для привітання
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:08Привітання з Днем ангела Ірини 2021: побажання і картинки на іменини
-
09:55Брітні Спірс показала фанатам струнку фігуру на новому відео
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 квітня
-
08:51Чому броколі обов'язково варто додати до раціону
-
08:22Як правильно користуватись сільничкою: відео з кафе підкорило TikTok
-
07:51Як люди запам'ятовують те, що фотографують: цікаве дослідження
-
07:19Погода в Україні 29 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 28 квітня
-
21:46ПСЖ ▶ МАНЧЕСТЕР СІТІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
21:2129 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Зірка серіалу Ферзевий гамбіт знялася у зухвалому міні у фотосесії для глянцю
-
12:15Ума Турман святкує 51-річчя: нові фільми та серіали зі знаменитою акторкою
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 квітня
- 28 квітня
-
21:46ПСЖ ▶ МАНЧЕСТЕР СІТІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
17:51iPhone тепер можна розблокувати, перебуваючи у масці: як увімкнути нову функцію
-
14:30День деніму: ТОП 10 найдивніших джинсів, які ви ніколи не вдягнули б
-
12:15Пенелопа Крус святкує 47-річчя: нові фільми та серіали з популярною акторкою
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 квітня
-
07:19Представлено перший шикарний електромобіль з Лівану
- 27 квітня
-
21:45РЕАЛ МАДРИД ▶ ЧЕЛСІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
18:43Що бісить сексолога – відверто і без табу: 18+
-
14:50Музичні новинки квітня 2021: плейлист нових українських пісень
-
12:205 найбільших помилок, про які люди шкодують наприкінці життя
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 квітня
-
07:12Що приготувати на сніданок навесні
- 26 квітня
-
20:47Ситуації у стосунках, які не варто обговорювати з друзями
-
18:30Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
-
16:30Рейтинг найсильніших знаків Зодіаку: від лякливих і до незламних
-
14:30Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Великдень і травневі свята: графік роботи
-
12:15Погода у травні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 квітня
-
00:36Голос країни 2021 – СУПЕРФІНАЛ: дивитись онлайн, хто переміг в 11 сезоні шоу
- 25 квітня
-
20:52Дівчина тижня: розкута українська блогерка Софія Стужук, яка оголилася для Playboy (18+)
-
18:50Над Чорнобильською АЕС запустили екскурсійний авіарейс: відео
-
16:55Гороскоп на цей тиждень 26 квітня – 2 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:15Рене Зеллвеґер святкує 52-річчя: нові фільми та серіали з відомою акторкою