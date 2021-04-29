Ума Турман святкує 51-річчя: нові фільми та серіали зі знаменитою акторкою

29 квітня Ума Турман відзначає День народження! Цьогоріч акторці виповнюється 51 рік. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали з відомою акторкою Умою Турман.

Війна з дідусем

Назва в оригіналі: The War with Grandpa

Жанр: сімейний, комедія

Рік: 2020

Країна: США

Режисер: Тім Гілл

Акторський склад: Ума Турман, Роберт де Ніро, Крістофер Вокен, Оакс Фіглі

Тривалість: 94 хв

Сюжет. Раніше Пітер та його дідусь були дуже близькі, але коли дідусь Джек переїжджає до сім'ї, Пітер змушений відмовитись від свого найціннішого володіння: спальні. Пітер ні перед чим не зупиниться, щоб повернути свою кімнату, інтригуючи з друзями, щоб придумати низку пустощів, щоб вигнати його. Однак дідусь не здається легко, і це перетворюється на повноцінну війну між ними.

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Темні коридори

Назва в оригіналі: Down a Dark Hall

Жанр: фільм-трилер, фентезійний фільм, драматичний фільм, фільм жахів і екранізація роману

Рік: 2018

Країна: США

Режисер: Родріго Кортес

Акторський склад: Ума Турман, Анна Софія Робб, Розі Дей, Тейлор Рассел, Ізабель Фюрман, Вікторія Моролес

Тривалість: 96 хв

Сюжет. Кіт Горді, нова студентка ексклюзивної школи-інтернату в Блеквуді, стикається з надприродними явищами та темними силами своєї завідувачки. Кетрін вирішує розібратися у тому, що там відбувається.

Дім, який побудував Джек

Назва в оригіналі: The House That Jack Built

Жанр: трилер, жахи

Рік: 2018

Країна: Данія, Франція, Німеччина, Швеція

Режисер: Ларс фон Трієр

Акторський склад: Ума Турман, Метт Діллон, Райлі Кіо

Тривалість: 155 хв

Сюжет. Історія відбувається в 1970-х роках у США. Глядач стежить за дуже розумним Джеком через 5 випадків і знайомиться із вбивствами, які визначають розвиток Джека як серійного вбивці. Ми переживаємо історію з точки зору Джека. Кожне вбивство він розглядає як твір мистецтва, хоча його дисфункція створює проблеми у зовнішньому світі.

Завзяті шахраї

Назва в оригіналі: The Con Is On

Жанр: комедія

Рік: 2018

Країна: США, Велика Британія

Режисер: Джеймс Оклі

Акторський склад: Ума Турман, Тім Рот, Еліс Ів, Софія Вергара, Меггі К'ю

Тривалість: 90 хв

Сюжет. Намагаючись уникнути виплати величезного боргу за азартні ігри горезвісному мафіозі в Англії, подружжя втікає до Лос-Анджелеса та вигадує змову про крадіжку коштовностей.

Шеф Адам Джонс

Назва в оригіналі: Burnt

Жанр: драма, комедія

Рік: 2015

Країна: США

Режисер: Джон Уеллс

Акторський склад: Ума Турман, Бредлі Купер, Сієнна Міллер, Омар Сі, Даніель Брюль, Меттью Різ, Емма Томпсон

Тривалість: 101 хв

Сюжет. Адам Джонс – шеф-кухар, який зруйнував свою кар'єру наркотиками та поведінкою дів. Він прибирається і повертається до Лондона, рішучий викупитися, очоливши провідний ресторан, який може отримати три зірки Мішлен.

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