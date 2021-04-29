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Ума Турман святкує 51-річчя: нові фільми та серіали зі знаменитою акторкою

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фільмографія Уми Турман - фото 1
фільмографія Уми Турман

29 квітня Ума Турман відзначає День народження! Цьогоріч акторці виповнюється 51 рік. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали з відомою акторкою Умою Турман.

Війна з дідусем

  • Назва в оригіналі: The War with Grandpa
  • Жанр: сімейний, комедія
  • Рік: 2020
  • Країна: США
  • Режисер: Тім Гілл
  • Акторський склад: Ума Турман, Роберт де Ніро, Крістофер Вокен, Оакс Фіглі
  • Тривалість: 94 хв

Сюжет. Раніше Пітер та його дідусь були дуже близькі, але коли дідусь Джек переїжджає до сім'ї, Пітер змушений відмовитись від свого найціннішого володіння: спальні. Пітер ні перед чим не зупиниться, щоб повернути свою кімнату, інтригуючи з друзями, щоб придумати низку пустощів, щоб вигнати його. Однак дідусь не здається легко, і це перетворюється на повноцінну війну між ними.

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Темні коридори

  • Назва в оригіналі: Down a Dark Hall
  • Жанр: фільм-трилер, фентезійний фільм, драматичний фільм, фільм жахів і екранізація роману
  • Рік: 2018
  • Країна: США
  • Режисер: Родріго Кортес
  • Акторський склад: Ума Турман, Анна Софія Робб, Розі Дей, Тейлор Рассел, Ізабель Фюрман, Вікторія Моролес
  • Тривалість: 96 хв

Сюжет. Кіт Горді, нова студентка ексклюзивної школи-інтернату в Блеквуді, стикається з надприродними явищами та темними силами своєї завідувачки. Кетрін вирішує розібратися у тому, що там відбувається.

Дім, який побудував Джек

  • Назва в оригіналі: The House That Jack Built
  • Жанр: трилер, жахи
  • Рік: 2018
  • Країна: Данія, Франція, Німеччина, Швеція
  • Режисер: Ларс фон Трієр
  • Акторський склад: Ума Турман, Метт Діллон, Райлі Кіо
  • Тривалість: 155 хв

Сюжет. Історія відбувається в 1970-х роках у США. Глядач стежить за дуже розумним Джеком через 5 випадків і знайомиться із вбивствами, які визначають розвиток Джека як серійного вбивці. Ми переживаємо історію з точки зору Джека. Кожне вбивство він розглядає як твір мистецтва, хоча його дисфункція створює проблеми у зовнішньому світі.

Завзяті шахраї

  • Назва в оригіналі: The Con Is On
  • Жанр: комедія
  • Рік: 2018
  • Країна: США, Велика Британія
  • Режисер: Джеймс Оклі
  • Акторський склад: Ума Турман, Тім Рот, Еліс Ів, Софія Вергара, Меггі К'ю
  • Тривалість: 90 хв

Сюжет. Намагаючись уникнути виплати величезного боргу за азартні ігри горезвісному мафіозі в Англії, подружжя втікає до Лос-Анджелеса та вигадує змову про крадіжку коштовностей.

Шеф Адам Джонс

  • Назва в оригіналі: Burnt
  • Жанр: драма, комедія
  • Рік: 2015
  • Країна: США
  • Режисер: Джон Уеллс
  • Акторський склад: Ума Турман, Бредлі Купер, Сієнна Міллер, Омар Сі, Даніель Брюль, Меттью Різ, Емма Томпсон
  • Тривалість: 101 хв

Сюжет. Адам Джонс – шеф-кухар, який зруйнував свою кар'єру наркотиками та поведінкою дів. Він прибирається і повертається до Лондона, рішучий викупитися, очоливши провідний ресторан, який може отримати три зірки Мішлен.

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