Ума Турман показала, як виглядає без макіяжу

Голлівудська актриса Ума Турман продемонструвала природну привабливість.

Знаменита актриса Ума Турман прогулялася вулицями Нью-Йорка. При цьому вона насолоджувалася товариством невідомого супутника.

І ще: Новий кліп Аріани Гранде справив фурор у мережі

Крім того Ума Турман продемонструвала надзвичайну фігуру, надівши укорочені штанці прямого крою актуального темно-зеленого відтінку, а також лаконічну парку кольору хакі. Крім того зірка телеекранів доповнила образ за допомогою чорних черевиків на плоскій ході чорного кольору.

Папарацці відзначили, що знаменита американка відмовилася від макіяжу, але це не завадило популярній блондинці продемонструвати природну привабливість.

Ума Турман показала, як виглядає без макіяжу

Читайте також: Дівчина тижня: одна з найпопулярніших порноактрис світу Ельза Джин (18+)