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Ума Турман показала, як виглядає без макіяжу

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Ума Турман продемонструвала надзвичайну фігуру - фото 1
Ума Турман продемонструвала надзвичайну фігуру / dailymailnews

Голлівудська актриса Ума Турман продемонструвала природну привабливість.

Знаменита актриса Ума Турман прогулялася вулицями Нью-Йорка. При цьому вона насолоджувалася товариством невідомого супутника.

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Крім того Ума Турман продемонструвала надзвичайну фігуру, надівши укорочені штанці прямого крою актуального темно-зеленого відтінку, а також лаконічну парку кольору хакі. Крім того зірка телеекранів доповнила образ за допомогою чорних черевиків на плоскій ході чорного кольору.

Папарацці відзначили, що знаменита американка відмовилася від макіяжу, але це не завадило популярній блондинці продемонструвати природну привабливість.

Ума Турман показала, як виглядає без макіяжу - фото 292945
Ума Турман показала, як виглядає без макіяжу

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Джерело: dailymailnews
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