На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ума Турман показала, як виглядає без макіяжу
-
- 38
Голлівудська актриса Ума Турман продемонструвала природну привабливість.
Знаменита актриса Ума Турман прогулялася вулицями Нью-Йорка. При цьому вона насолоджувалася товариством невідомого супутника.
І ще: Новий кліп Аріани Гранде справив фурор у мережі
Крім того Ума Турман продемонструвала надзвичайну фігуру, надівши укорочені штанці прямого крою актуального темно-зеленого відтінку, а також лаконічну парку кольору хакі. Крім того зірка телеекранів доповнила образ за допомогою чорних черевиків на плоскій ході чорного кольору.
Папарацці відзначили, що знаменита американка відмовилася від макіяжу, але це не завадило популярній блондинці продемонструвати природну привабливість.
Читайте також: Дівчина тижня: одна з найпопулярніших порноактрис світу Ельза Джин (18+)
-
18:13Науковці назвали найкорисніший час для прокидання
-
17:46Названі звичайні продукти, які викликають сонливість
-
17:32Перфекціоністи б плакали: як виглядає криве селище в Англії
-
17:16Де зустріти Новий рік 2019 за кордоном: ідеальні країни для святкування
-
16:53Mercedes-AMG GT R Pro не вдалося випередити Porsche 911
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:32Ума Турман показала, як виглядає без макіяжу
-
16:13Названо смартфон з найшвидшою зарядкою
-
15:51УЄФА створив новий турнір для лузерів
-
15:36Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце
-
15:15Рекламний провал: новий пікап Chevrolet підвів у прямому ефірі
-
14:53Чорне дзеркало: дата виходу п'ятого сезону
-
14:30Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
-
14:1453-річна Елізабет Херлі похизувалась стрункою фігурою
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
13:53Джулія Робертс "приміряла груди Кардашьян": з'явилося відео
-
13:32Собака, який обожнює купатись, підкорює мережу: відеофакт
-
13:13Гурт KAZKA прокоментував інформацію про виступ в Росії
-
12:54Потепління та дощі: яку погоду очікувати 4 грудня в Україні
-
12:29Астрономи зафіксували аномалію у космосі
-
12:10Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
-
11:50В Австралії знайшли Пікачу: у мережі опублікували фото незвичайного опосума
-
11:34Чому корисно пити зелений чай
-
11:17Житель Британії побудував справжнє місто для мишей
-
10:52Собаки та подорожі: затишні фото, які змушують усміхнутись
-
17:16Де зустріти Новий рік 2019 за кордоном: ідеальні країни для святкування
-
14:30Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
-
12:10Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
-
09:30Хто такий Святий Миколай: легенда й історія для дітей
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 02 грудня
-
19:21Що подивитись ввечері: зимові фільми для хорошого настрою
-
17:25Дівчина тижня: одна з найпопулярніших порноактрис світу Ельза Джин (18+)
-
14:47Названа головна цілюща властивість какао
-
11:15Місячний календар стрижок на грудень 2018: коли стригти волосся
-
10:15Плейлист популярних пісень для вдалої неділі
-
09:25Гвоздик – Стівенсон: дивіться відео бою 1 грудня 2018
- 01 грудня
-
23:49Х-фактор 9: хто покинув шоу в другому прямому ефірі від 01-12-2018
-
22:22M1 MUSIC AWARDS 2018 - оголошені переможці української премії
-
20:20Дорофєєва вирішила втерти носа Кім Кардашян: відео, яке треба бачити!
-
19:00Х-фактор 9 сезон 14 випуск: дивитися онлайн другий прямий ефір
-
14:30Яку погоду очікувати в Україні 2 грудня
-
11:15Магнітні бурі у грудні 2018: календар небезпечних дат в Україні
-
09:23Вірші про зиму: красиві українські поезії для дітей і дорослих
- 30 листопада
-
21:05Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
-
20:152019 рік якої тварини за Східним гороскопом: опис і характеристика
-
17:53Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві
-
15:10Тепло, зручно і красиво: як одягатися чоловікам взимку
-
12:15Нові фільми грудня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
10:15Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада
-
08:15Вихідні і свята у грудні 2018 в Україні: календар усіх вихідних