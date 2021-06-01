Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Улюблений десерт Кейт Міддлтон: як приготувати шоколадно-фініковий пудинг

  • 12
Кейт Міддлтон - фото 1
Кейт Міддлтон / meandmylifestyleblog

Колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейд розкрив секрети приготування улюбленого десерту герцогині Кейт Міддлтон.

У розмові з кулінарним журналом hellomagazine він розповів, що Кейт часто готує собі їжу сама і навіть особисто час від часу закуповується в супермаркетах, а також описав рецепт улюбленого десерту герцогині: ірисового пудингу з шоколадним соусом (його, до речі, полюбляє і королева).

Це цікаво: Три вітамінні коктейлі, які допоможуть схуднути до літа

Рецепт шоколадно-фінікового пудингу

Інгредієнти:

  • Фініки, дрібно нарізані 170 г
  • Сода 1 ч. л.
  • Окріп 200 мл
  • Вершкове масло 60 г
  • Цукор 170 г
  • Чорний шоколад 100 г
  • Яйце 1 шт.
  • Борошно 250 г
  • Ванілін, розпушувач по 1 ч. л.
  • Коричневий цукор 300 г
  • Вершкове масло 200 г
  • Чорний шоколад 50 г
  • Жирні вершки 9 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. З'єднати всі інгредієнти для соусу в сотейнику з товстим дном. Довести до кипіння і тушкувати 4 хвилини.
  2. Вилити трохи соусу в ємність для пудингу, попередньо змастивши її маслом. Дати охолонути. Решта соусу знадобиться для прикраси пудингу.
  3. Помістити фініки в миску з окропом, додати соду. Перемішати, поки сода не розчиниться, і дати охолонути.
  4. Збити вершкове масло і цукор до утворення пишної маси, додати яйце і ваніль і продовжувати збивати.
  5. Додати борошно і розпушувач, потім суміш фініків і шоколадну стружку. Викласти тісто в миску поверх холодного соусу.
  6. Готувати пудинг в пароварці або духовці близько 1,5 години до готовності.
  7. Коли пудинг буде готовий, розігріти соус, що залишився. Перевернути пудинг на теплу тарілку і полити соусом. Подавати зі збитими вершками або морозивом.
Шоколадно-фініковий пудинг - фото 461743
Шоколадно-фініковий пудинг / womanandhome

І ще: Сніданок по-королівськи: що принц Чарльз їсть вранці

пропозиції партнерів
Новини