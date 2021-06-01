Улюблений десерт Кейт Міддлтон: як приготувати шоколадно-фініковий пудинг

Колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейд розкрив секрети приготування улюбленого десерту герцогині Кейт Міддлтон.

У розмові з кулінарним журналом hellomagazine він розповів, що Кейт часто готує собі їжу сама і навіть особисто час від часу закуповується в супермаркетах, а також описав рецепт улюбленого десерту герцогині: ірисового пудингу з шоколадним соусом (його, до речі, полюбляє і королева).

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Рецепт шоколадно-фінікового пудингу

Інгредієнти:

Фініки, дрібно нарізані 170 г

Сода 1 ч. л.

Окріп 200 мл

Вершкове масло 60 г

Цукор 170 г

Чорний шоколад 100 г

Яйце 1 шт.

Борошно 250 г

Ванілін, розпушувач по 1 ч. л.

Коричневий цукор 300 г

Вершкове масло 200 г

Чорний шоколад 50 г

Жирні вершки 9 ст. л.

Спосіб приготування:

З'єднати всі інгредієнти для соусу в сотейнику з товстим дном. Довести до кипіння і тушкувати 4 хвилини. Вилити трохи соусу в ємність для пудингу, попередньо змастивши її маслом. Дати охолонути. Решта соусу знадобиться для прикраси пудингу. Помістити фініки в миску з окропом, додати соду. Перемішати, поки сода не розчиниться, і дати охолонути. Збити вершкове масло і цукор до утворення пишної маси, додати яйце і ваніль і продовжувати збивати. Додати борошно і розпушувач, потім суміш фініків і шоколадну стружку. Викласти тісто в миску поверх холодного соусу. Готувати пудинг в пароварці або духовці близько 1,5 години до готовності. Коли пудинг буде готовий, розігріти соус, що залишився. Перевернути пудинг на теплу тарілку і полити соусом. Подавати зі збитими вершками або морозивом.

Шоколадно-фініковий пудинг / womanandhome

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