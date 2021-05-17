Три вітамінні коктейлі, які допоможуть схуднути до літа

Весна радує нас достатком свіжих овочів і фруктів. Не проґавте можливість наситити свій організм корисними вітамінами і мікроелементами.

В основному, вітамінні коктейлі збивають в блендері, але іноді доводиться користуватися і соковидавлювачем: тверді і великі овочі та фрукти попередньо розрізають на невеликі шматочки. Про це пише patee.

І ще: Шеф-кухар назвав найбожевільніші помилки при приготуванні різних страв

Коктейль з ківі і лимона

Інгредієнти: 1 ківі, 2 часточки лимона, 5 гілочок петрушки, 10 листочків свіжої м'яти і 1 ст. л. меду.

Як приготувати коктейль з ківі і лимоном: ківі очистити від шкірки, лимон від кісточок, але шкірку залишити, покласти решту інгредієнтів і додати 100 мл води. Збити в блендері.

Зелений коктейль

Інгредієнти: 2 зелені яблука, 1 склянка винограду, 1 склянка води, пучок зелені.

Як приготувати зелений коктейль: яблука розрізати на частинки і видалити кісточки. Видалити кісточки і у винограді. Всі інгредієнти кладемо в блендер і подрібнюємо до однорідної маси.

Коктейль з обліпихи і грейпфрута

Інгредієнти: 1 літр теплої води, половина грейпфрута, невеликий шматочок кореня імбиру, 100 г сиропу обліпихи.

Як приготувати коктейль з обліпихи і грейпфрута: натерти імбир на дрібній тертці і залити водою. Грейпфрут нарізати невеликими шматочками і разом з сиропом додати в напій. Настояти коктейль протягом години, а потім можна пити невеликими порціями весь день.

Це цікаво: Ikea випустила кулінарну книгу з рецептами із залишків їжі