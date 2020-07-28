Улюблениця туристів: знаменита кішка Глі залишиться мешканкою мечеті Айя-Софія у Стамбулі

16-річна кішка Глі, довгожителька Айя-Софії, залишиться в храмі і після того, як він став мечеттю. Кішка, у якої десятки тисяч підписників в Instagram, відома на весь світ так само, як і її стамбульський дім: храм Святої Софії. І туристи можуть видихнути з полегкістю, адже вона нікуди не переїждає.

Кішечку з розкосими зеленими очима навіть називають берегинею Айя-Софії. Особливо популярною Глі стала після того, як у 2009 році вона вийшла назустріч експрезидентові США Бараку Обамі і президенту Туреччини Реджепу Ердогану.

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Після того, як музей став мечеттю, багато турків захвилювалися: чи залишиться Глі й надалі мешканкою священного місця? Це питання щодня виникало в соціальних мережах і повідомленнях новинних агентств.

Ібрагім Калин, прес-секретар президента Туреччини, заявив, що Глі, як і всі інші кішки, які мешкають у мечеті, тут же і залишиться. Також прес-секретар президента зауважив: Глі стала дуже відомою, однак на території храму є й інші, не настільки знамениті коти. Тварин ніхто не рухатиме, зазначив Ібрагім Калин, їх завжди раді бачити у мечетях.

Нагадаємо, що Собор Святої Софії був християнським храмом протягом 900 років, перш ніж у 1453 році його захопили османи. До 1934 року храм служив мечеттю. А потім, за розпорядженням влади, став музеєм. У цьому місяці керівництво країни анулювало рішення про перетворення Айя-Софії на музей. Храм знову буде використовуватися як мечеть. Однак вільний доступ до нього для туристів збережеться.

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