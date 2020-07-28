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Чому не варто ігнорувати котів: епічне відео підкорило Reddit
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Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, адже з легкістю можуть розчулити своїм виглядом або збити з пантелику своєю поведінкою. Але цей кіт жорстоко намагався привернути до себе увагу.
На платформі Reddit користувач з ніком MBMV поділився епічним відео з котом, яке швидко піднялось у топи мережі. Допис зібрав майже 2 тисячі коментарів та понад 43 тисячі балів, а все тому, що не варто знімати своїх улюбленців на відео, коли вони руйнують вашу техніку.
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Річ у тому, що головна героїня саме переглядала улюблене шоу на Youtube, коли до ноутбука наблизився пухнастик. Вочевидь, це здалось їй кумедним, тому вона продовжила знімати на відео кота, не розуміючи, що на неї чекає далі. Всього за кілька секунд її ноутбук вже погас, адже кіт настирливо прогриз екран. Здається, такого повороту не очікував ніхто. Як зазначили коментатори, домашні улюбленці роблять такі речі цілеспрямовано, коли хочуть, щоб їм приділили більше уваги. Ну що ж, тепер головна героїня ролика точно матиме більше часу для кота, адже ноутбук доведеться віднести у ремонт.
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