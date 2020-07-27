Пухнастики шоковані: господарка влаштувала своїм котам справжню смугу перешкод

Засновниця YouTube-каналу Kittisaurus Клер придумала нове випробування для своїх семи котів. Точніше, вже восьми: недавно Клер взяла у свою котячу зграю мати двох кошенят (тобто навіть десяти котів, але кошенята поки не надто цікавляться дорослими іграми).

Ми спостерігали за тим, як коти Клер долають коридор, підлога якого викладена котячою травою і заставлений контейнерами з водою. Тепер прийшла пора подивитися, як коти відреагують на повноцінну смугу перешкод.

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Смуга складається з трьох етапів: плівка з бульбашками, іграшка "літаючий птах" і, нарешті, фольга. Виходить такий собі триатлон для котячих.

При цьому кожен кіт реагує на перешкоди по-різному. Хтось швидко пробігає, хтось обережно проходить, а хтось і зовсім вирішує, що найкращий спосіб подолати смугу перешкод – полежати на ній. Кішка-мати взагалі потягла одного з іграшкових птахів – мабуть, щоб пригостити малят.

Відео закінчується бадьорою котячою вакханалією: коти валяються в плівці, фользі і іграшкових птахах, наочно демонструючи, що всі перешкоди – у нас в голові.

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