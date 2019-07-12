Улюблені жуйки 90-х, які викличуть у вас ностальгію за дитинством

Зізнайтесь: ви теж готові віддати все за улюблені жуйки 90х – 00х! А все для того, щоб знову відчути такий знайомий смак з дитинства. Згадуйте разом з нами, які ж вони – найкращі смаколики тих безтурботних часів.

Ця добірка присвячена всім тим, хто обожнював жуйки, колекціонував наклейки, змагався з друзями, чия кулька буде більша, і тим, хто жував одну жуйку з ранку до вечора, а після міг поділитися нею з другом. Ловіть порцію ностальгії та запасайтеся цими смаколиками ;)

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Donald

"Дональд" з'явився на полицях магазинів ще в 80-х роках. Це була одна з найперших жуйок на території Союзу. Якщо вірити легенді, то цю гумку поширювали нелегально. Причому продавали її тільки дітям за високу ціну. Жуйка "Дональд" була особливою, адже мала в середині упаковки комікс про Дональда Дака. Цей мультик ще не був відомий в СРСР, але діти купували жуйку саме через вкладиші.

Річ у тому, що кожна дитина хотіла "набити" на руці модне татуювання. За інструкцією, перебивачку потрібно було прикласти до ділянки тіла, потім намочити під теплою водою, потримати так кілька хвилин, тоді зняти папірець і насолоджуватися результатом. На жаль, до 1990 року компанія припинила своє існування, і цих жуйок більше ніхто не бачив.

Turbo

Спершу жуйка гумка Turbo виходила з дуже приємним ароматом персика. Згодом з'явилися інші фруктові смаки, але персик все-таки залишився найпопулярнішим. Цю гумку виготовляла турецька фірма Kent Gida. Цікаво, що в середині упаковки був вкладиш із зображенням популярних автомобілів й мотоциклів. Завдяки цим наклейкам жуйка здобула величезну популярність серед дітей.

У 1995 році виробництво було розширене, і жуйка випускалася вже в трьох варіантах (Turbo Super, Turbo Classic і Turbo Sport). Відмінність була в тематиці вкладишів: кожна лінійка мала свої автомобілі. Ця гумка випускається і зараз, але вже кількома фірмами.

BomBibom

Жуйка BomBibom також турецького походження, тільки її виробництвом займалася вже інша фірма – Baycan Gida. Цей вид жуйки випускався тільки в 90-х, в ці ж роки фірму було закрито. Але, попри кризу, жуйка змогла завоювати неабияку популярність. До слова, вона мала досить великий спектр смаків. Найчастіше можна було зустріти ласощі з шоколадним смаком, не менш популярною була жуйка зі смаком дині, яблука і, звичайно, класична м'ятна. У народі жуйку називали дуже просто – "бомба".

Тут теж були вкладиші з автомобілями різних марок. Особливо ці жуйки любили хлопчаки, а найпопулярнішим у нас був перший випуск жуйки зі смаком дині.

Boomer

Назвою цього бренду стало ім'я супергероя з Іспанії. Він мав досить незвичайну зовнішність: його кінцівки були пластиковими, а на кожному вкладиші він обов'язково когось рятував. У цій жуйку діти, на подив, цінували не наклейки, а власне гумку. Справа в тому, що саме з неї можна було надути найбільші бульбашки. Смаковий спектр також був великим – від фруктових смаків до кока-коли. На сьогодні Boomer випускається в певних країнах, але на полицях наших магазинів її немає.

Love is

Жуйки 90-х запам'яталися ще одним турецьким дивом під солодкою назвою Love is. Прикметно, що ця гумка не втратила своєї популярності і досі. Закохані хлопці купують їх своїм дівчатам, а діти просто збирають комікси з красивими фразами. А от у перші роки випуску така романтична жуйка призначалася суто для дівчаток. Хлопці рідко звертали увагу на "ванільні" висловлювання, єдине, що їх могло привабити, – це сама гумка, з якої теж виходили відмінні бульбашки.

Цікава історія пов'язана з картинками, які використовуються у вкладках. Авторство персонажів належить британському художнику Біллу Еспрі, який видав комікс під однойменною назвою. Але про те, що турецька компанія з 90-х років випускає жувальну гумку з використанням його коміксів, він дізнався лише в 2008 році, коли до нього прийшов журналіст взяти інтерв'ю як в автора вкладишів.

Hubba Bubba

Це бренд жувальної гумки компанії Wrigley's. Хубба Бубба має оригінальний смак і чудову незвичайну форму. На додачу, з гумок можна надувати неймовірні за величиною повітряні бульбашки. У цілому сімейство жувальних гумок Хубба Бубба налічує 15 різновидів. Марку добре знають і люблять у багатьох країнах світу й зараз.

TipiTip Жувальні гумки TipiTip виробляли в Туреччині. Вони мали попит не тільки завдяки своїм смаковим якостям, а й через вкладиші. Героєм наклейок був смішний коротун з великим носом, який потрапляв в різні комічні ситуації. І хоча мало хто розумів зміст цих картинок, оскільки всі історії були написані турецькою, все ж жодна колекція не обходилась без цього дивака.

Wrigley's Spearmint і Doublemint

Пам'ятаєте цю жувальну гумку? Історія легендарної компанії Wrigley's нараховує понад сто років, адже Вільям Ріглі відкрив її ще в далекому 1891 році. Під час Другої світової війни через брак сировини для виробництва жуйки вона випускалася тільки для американської армії. При цьому Вільям Ріглі був майстром реклами. Щоб прості споживачі в настільки складні роки не забули про його продукт, він розвісив плакати, на яких була лише обгортка від легендарної жувальної гумки з написом "Пам'ятайте цю обгортку".

У наших магазинах ця гумка з'явилася тільки в 90-х роках, а активно продавалася вже аж у 2000-х.

Hélène et les Garçons

Жувальна гумка "Елен і друзі" містила всередині наклейку з кадрами з улюбленого телесеріалу з однойменною назвою. Всі дівчатка з нетерпінням чекали виходу нового епізоду і, звичайно ж, з радістю купували жуйку, у якій можна було знайти вкладиші з персонажами.

Stimorol

На полиці вітчизняних магазинів жувальна гумка Stimorol потрапила в 1992 році і підкорила нашого споживача досі небаченою рекламою про байкера і поліцейських. Таким чином, вона склала серйозну конкуренцію Wrigley's.

Final

Шанувальникам футболу у всіх сенсах припала до смаку жуйка Final, на вкладишах якої були фотографії популярних в той час футболістів. Виробляла Final турецька компанія Ulker у 80-90х.

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