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Радянські мультфільми, які шокують своєю відвертістю (18+)

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Радянський кінематограф вміє дивувати - фото 1
Радянський кінематограф вміє дивувати / maximum.fm

Усі мультфільми СРСР – добрі і повчальні? Хочемо докорінно змінити ваше уявлення про цей сегмент мистецтва.Тілько для дорослих!

Вітер, 1988. У цьому мультику ми спостерігаємо за працівником ядерного полігону під час початку ядерної війни. Здавалося б, до чого тут взагалі відверті сцени? Опа на!

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Радянські мультфільми, які шокують своєю відвертістю (18+) - фото 329953

Радянські мультфільми, які шокують своєю відвертістю (18+) - фото 329952

Кнопка, 1989. Тут ми спостерігаємо за партійним чиновником. Кожного разу, коли він до чогось торкається, на вулиці лунає вибух. Спочатку він думає, що всюди заховані кнопки з детонаторами, і тільки підірвавши все місто розуміє, що ця кнопка вмонтована в його палець.

Радянські мультфільми, які шокують своєю відвертістю (18+) - фото 329955

Місія прибульців, 1989. У цьому мультфільмі ми бачимо інопланетян, які викрали типового радянського алкоголіка.

Радянські мультфільми, які шокують своєю відвертістю (18+) - фото 329956

Німфа Салмака, 1992. Найвідвертіший мультик добірки. Він трохи вийшов за межі СРСР, але знятий студією Союзмультфільм. У ньому ми бачимо екранізацію давньогрецького міфу про чудових німф з прекрасними фігурами.

Радянські мультфільми, які шокують своєю відвертістю (18+) - фото 329958
Радянські мультфільми, які шокують своєю відвертістю (18+) - фото 329959

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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