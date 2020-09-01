Шакіл О'Ніл ледве заліз у Tesla Model S: кумедне відео, яке треба бачити

Американський баскетболіст Шакіл О'Ніл заввишки 2,16 метра і вагою 147 кілограмів вирішив покататися на електрокарі Tesla Model S. Попри те, що спортсмен вибрав пасажирське сидіння, де йому не заважало кермо, вміститися в автомобілі вдалося не з першої спроби.

Відео з успішною спробою О'Ніла влізти в "Теслу" з'явилося в TikTok акаунті господаря електрокара tony_bluechips44. Висота ліфтбека виявилася достатньою, а от довжина підкачала: спортсмену явно не вистачило простору для ніг, які довелося переставляти руками.

Це цікаво: У Tesla виявили новий глюк: він дозволяє керувати чужими автомобілями

Ілоне, не хочеш зробити Tesla для великих хлопчиків? – звернувся О'Ніл до глави компанії Ілона Маска.

*якщо відео не завантажується – переходьте за цим лінком

Нагадаємо, що у довжину Tesla Model S досягає 4970 міліметрів, в ширину – 1964 міліметрів, а в висоту – 1435 міліметрів. У топ-версії Performance, яка оновилася у квітні, електрокар розганяється з місця до 97 кілометрів на годину за 2,3 секунди – швидше, ніж Bugatti Chiron.

Можливо, з модельного ряду Tesla О'Ніл більше підійшов би пікап Cybertruck з кузовом довжиною 5885 міліметрів, але на нього доведеться чекати принаймні до кінця 2021 року. Крім цього, пікап можуть не пустити на дороги загального користування – у тому числі через гігантські розміри.

Ймовірно, 48-річний баскетболіст давно напрацював вміння уміщатися у машинах, більшість з яких йому "малі". Торік же йому якось вдалося втиснутися в один з найменших автомобілів у світі – двомісний Smart.

Читайте також: Автопілот Tesla почав розпізнавати знаки обмеження швидкості