Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Улюблена пісня на гармошці: епічне відео розсмішило Reddit

  • 9
Як звучить біль - фото 1
Як звучить біль

Пранки над друзями інколи виходять з-під контролю, навіть якщо вони створені для того, щоб отримати популярність в мережі. Але це відео реально стала вірусним, хоча й дуже болючим для одного з головних героїв.

На платформі Reddit користувач з ніком Daisy_Dottie поділився епічним записом, який стрімко набирає переглядів. За короткий час ролик побачили понад 71 тисяча осіб, а ще більш як 700 залишили коментарі.

І ще: Здивований вчитель, який будить студентів, став зіркою Reddit (відео)

Як зазначив автор, "моя улюблена пісня на гармоніці". Але повторити її навряд чи хтось зможе, адже це абсолютна імпровізація внаслідок удару сковорідкою. Креативність на межі з дурістю все ж вдалась:

My favorite song on harmonica from r/funny

Читайте також: Блогер хотів прославитись на коронавірусі, але щось пішло не так

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
  • 03 лютого, 16:21
  • 406
Голос країни 10 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
  • 03 лютого, 09:17
  • 2818
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2072391
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Відео