Улюблена пісня на гармошці: епічне відео розсмішило Reddit

Пранки над друзями інколи виходять з-під контролю, навіть якщо вони створені для того, щоб отримати популярність в мережі. Але це відео реально стала вірусним, хоча й дуже болючим для одного з головних героїв.

На платформі Reddit користувач з ніком Daisy_Dottie поділився епічним записом, який стрімко набирає переглядів. За короткий час ролик побачили понад 71 тисяча осіб, а ще більш як 700 залишили коментарі.

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Як зазначив автор, "моя улюблена пісня на гармоніці". Але повторити її навряд чи хтось зможе, адже це абсолютна імпровізація внаслідок удару сковорідкою. Креативність на межі з дурістю все ж вдалась:

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