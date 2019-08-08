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Уляну в міністри: найкращі пости з флешмобу на підтримку Супрун
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Користувачі соцмережі Facebook вирішили підтримали в.о. голови МОЗ Уляни Супрун та запустили флешмоб #Улянувміністри. У серйозній або жартівливій формі українці висловлюють аргументи, чому вона має працювати в новому Кабміні.
Флешмоб на підтримку Уляни Супрун розпочав засновник рекрутингової агенції Lobby X та куратор TEDxKyiv Владислав Грезєв. Він звернувся до президента Володимира Зеленського та наголосив, що Супрун – перший міністр, що наважився піти проти системи і запустити повноцінну трансформацію.
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Також він закликав українців висловлювати свою підтримку міністру: публікувати селфі з Уляною, писати пости та знімати відео. Користувачі інтернету відгукнулися на ініціативу.
Коли ви роками жили у полоні забобонів та мракобісся, розповідей про намочене манту і сидіння на протязі, хто буквально вивів вас за руку до світла знань та доказової медицини? Уляна Супрун.
В Уляни все по-справжньому. Тому що вона не йде на компроміси, руйнуючи затишний комфортний світ українського чиновництва. Вона показує, що можна давати результати і не домовлятися з рішалами.
Уляна Супрун – найдієвіший міністр охорони здоров‘я за всі роки незалежності. За рік пережитої мною хвороби і спілкування з багатьма лікарями я знаю, що кажу.
Саме Уляна Супрун зі своєю командою почала дієву ефективну медреформу, і має довести її до логічного і повного впровадження. Для мене Уляна – не тільки ефективний і прогресивний міністр, а й чудова людина.
Уляна Супрун – це перша (чи єдина?) міністерка, яка проста, зрозуміла, без корони на голові, але з вольовим характером та мудрістю. Треба мати ̶н̶е̶а̶б̶и̶я̶к̶і̶ ̶я̶й̶ц̶я̶ неабияку силу, щоб назвати своїми іменами те, що 25 років відбувалося з нашою системою медицини. Не просто назвати, а розробити чітку систему змін і почати їх втілювати в життя.
Я вважатиму Уляну ковтком свіжого повітря в будь-якому уряді. Вона зможе реалізовувати реформу і робити максимум, залишаючи після себе "не спалювальний залишок" у вигляді реформованої первинної ланки, грошей за пацієнтами, доступу до безоплатного стентування при інфарктах, реєстру інсулінозалежних, міжнародних закупок, використання міжнародних протоколів, програми реімбурсації ліків, руйнування схеми за схемою в доісторичному королівстві корупції і міфу за міфом в головах людей.
Ми всі виграли джекпот, коли Уляна Супрун стала міністром охорони здоров'я. Міністр, який виконує свої обов'язки на 1000%, не вступаючи в жодні компроміси зі злом.
Це перший очільник МОЗ, завдяки реформі якої (точніше – першому етапу реформи) я і моя родина можемо вже рік цілком безкоштовно обслуговуватися у терапевта однієї з найкращих приватних клінік України.
Можливе звільнення Уляни Супрун з посади голови МОЗ буде першою великою кадровою помилкою нової влади, якщо так станеться.
Доктора смерть не існує. Він у ваших головах та російській пропаганді, яку радо ретранслює зекоманда та президент. Я дякую Уляні Супрун, що спробувала дати нашому вишиватному дну свіжий подих.
Залиште поточну команду і дати їм продовжити ту велику роботу, яку вони затіяли. Знаю дуже багато з команди Супрун особисто, довіряю, як собі.
Жодна людина в цьому уряді, окрім Супрун, не заслуговує на те, щоб в ньому залишитися, а тим більше на флешмоб.
Міняйте всіх, та не Супрун.
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