На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
"Антитіла" презентували нову пісню "Фортеця Бахмут" про стійкість українських воїнів
-
- 89
Нова композиція "Фортеця Бахмут" від гурту "Антитіла" – це присвята стійкості та подвигу українського народу, українських військових, які борються проти невиправданої несправедливої агресії росії. Слухайте музичну прем'єру!
Пісня "Фортеця Бахмут" має на меті посилити дух військових, які боронять нашу державу, тримають величезний фронт і гарячий клаптик української землі, ще один символ стійкості, сміливості та сили – місто Бахмут.
І ще: Гурт THE HARDKISS презентував атмосферний кліп на пісню "Маяк"
Ми, як музиканти, розуміли, що нам потрібно зробити щось надихаюче, з чим хотілося б рвати землю, йти в бій, стояти та не відступати. Але як громадяни, які мають бойовий досвід, розуміємо, що свою справу і своє завдання потрібно робити спокійно, як того вчили нас, і що за нашими спинами, за спинами тих, хто конкретно зараз зі зброєю чинить супротив окупантам – майбутнє України. І що б не відбувалося навколо, ти маєш взяти себе в руки та робити все, що від тебе залежить у найліпшому вигляді. Так сталося, що таких ситуацій і ми пережили достатньо, тому як ніхто, розуміємо про що співаємо і за що стоять наші побратими в найпекельнішій точці світу сьогодні", – зазначає Тарас Тополя.
Лірика композиції була створена за добу. Мелодія та гармонія написана солдатом, музикантом гурту Сергієм Вусиком і є в музичному арсеналі гурту давно, проте чекала свого часу і сьогодні була доповнена аранжуванням і рисами, які музиканти отримали на війні.
Слухати пісню Антитіла – Фортеця Бахмут:
Слова пісні Антитіла – Фортеця Бахмут:
Фортеця Бахмут,
Всі молитви наші тут.
І сердець сталевий Дух,
І Герої незламних Крут,
З неба нам сил дають,
Волю, вогонь і лють!
Стіни горять в бою,
Мамо, а я стою,
Мамо, а я в строю,
Нене, я борюсь!
Знищу і повернусь!
Зараз буде база.
Вимикаєм біль, старі образи,
Ось моє плече, я поруч, brother,
Ось вона напроти суне - зараза.
Ось заходить з флангу, нова фаза.
Працюєм спокійно! Як того вчили нас.
Там наше завтра, за нашими спинами.
Там наші діти, батьки, родини там,
І ті, що пішли «на щиті» побратими,
Також за нашими спинами.
Нехай стрибає щур загнаний у кут,
І палає заревом наш маршрут,
Значить є робота для наших рук тут.
Тут!
Фортеця Бахмут,
Всі молитви наші тут.
І сердець сталевий Дух,
І Герої незламних Крут,
З неба нам сил дають,
Волю, вогонь і лють!
Стіни горять в бою,
Мамо, а я стою,
Мамо, а я в строю,
Нене, я борюсь!
Знищу і повернусь!
Зараз стане темно,
І впаде в агонії кривавий демон,
Значить ми боролися недаремно,
Значить ми дотисли, так шалено.
Значить все за планом, далі ранок,
А з ним Перемога!
Наостанок… скажу лиш одне: боятись не гріх,
Гріх - зрадити своїх!
Фортеця Бахмут,
Всі молитви наші тут.
І сердець сталевий Дух,
І Герої незламних Крут,
З неба нам сил дають,
Волю, вогонь і лють!
Стіни горять в бою,
Мамо, а я стою,
Мамо, а я в строю,
Нене, я борюсь!
Знищу і повернусь!
До теми: Українська режисерка та дизайнер взяли участь у створенні кліпу для Сема Сміта
- 03 лютого
-
20:35В Україні може подорожчати алкоголь, сигарети та пальне – у чому причина
-
19:32Вечірня пробіжка: корисні властивості
-
18:324 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:27У Netflix заявили, як будуть боротися з обмінами паролів між користувачами
-
16:31Пряний чай з мандариновими тостами – швидкий перекус від Ектора Хіменеса-Браво
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:28Податок на розкіш – за ці авто будуть стягувати додаткову оплату у 2023 році
-
14:30Євробачення 2023 провели жеребкування – хто з учасників у якому з півфіналів виступатиме
-
13:28Ось хто представить Україну на конкурсі краси Miss Charm 2023 у В'єтнамі
-
12:31Зеленський у вигляді статуї Свободи – в Естонії встановили величезну скульптуру
-
11:27У Spotify рекорд – сервіс нарахував 205 мільйонів користувачів
-
10:295 помилок під час обіду, які заважають схуднути
-
09:25"Антитіла" презентували нову пісню "Фортеця Бахмут" про стійкість українських воїнів
-
08:22Погода 3 лютого в Україні – синоптикиня прогнозує мокрий сніг
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 02 лютого
-
20:343 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:30Творці казкової анімації "Мавка. Лісова пісня" показали основний трейлер
-
18:30Мінометники 80-ї бригади показали, як працює їхній пес-талісман Рекс
-
17:31Дивіться відео, як Imagine Dragons звернулися до пасажирів літака SkyUp
-
16:29У МВС пояснили новий алгоритм дій при купівлі-продажу авто
-
15:30Володимир Ярославський показав, як приготувати бограч: рецепт із Закарпаття
-
14:31Майкла Джексона у біографічному фільмі зіграє його племінник – з'явилися перші фото
-
13:25У Львові уклали мапу з найціннішими мозаїками міста
-
12:29Ось як змінилися зарплати в українців у 2022 році
-
11:26У M&M’s знову зміни – тепер міняють назву солодкого бренду
- 03 лютого
-
17:27У Netflix заявили, як будуть боротися з обмінами паролів між користувачами
-
13:28Ось хто представить Україну на конкурсі краси Miss Charm 2023 у В'єтнамі
-
09:25"Антитіла" презентували нову пісню "Фортеця Бахмут" про стійкість українських воїнів
- 02 лютого
-
19:30Творці казкової анімації "Мавка. Лісова пісня" показали основний трейлер
-
14:31Майкла Джексона у біографічному фільмі зіграє його племінник – з'явилися перші фото
-
10:25Скільки українців проти поточної зарплати військових – дослідження
- 01 лютого
-
18:24Ще більше Бетмена й Супермена – у DC Studios анонсують нові фільми
-
14:26Інтерв'ю з YAGODA: про волонтерство, пошук натхнення та новий етап у кар'єрі
-
10:32Перший Аватар – художник показав початкову версію зовнішності жителя Пандори
- 31 січня
-
18:30OnlyFans для користувачів з росії – всьо! Сервіс закрив доступ до сайту
-
14:35"А бодай тебе шляк трафив" не знати діалекту – 15 незвичних слів від Марії Матіос
-
10:33Сторінка України в Instagram увійшла до ТОП 5 офіційних сторінок країн світу
- 30 січня
-
18:32The New Yorker опублікувало українське кіно "Я не хотіла робити воєнний фільм"
-
14:33Ось як через Дію подати заяву на обмін 5 звичайних ламп на 5 LED на Укрпошті
-
10:40Володимир Ярославський приготував карбонару: автентичний італійський рецепт
- 29 січня
-
18:34Ось які продукти подешевшали в українських супермаркетах упродовж року
-
14:32На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну
-
10:30Укрзалізниця змінила правила продажу квитків
- 28 січня
-
19:30Гурт THE HARDKISS презентував атмосферний кліп на пісню "Маяк"
-
15:34Та де там дзиґар діймитси або 10 покутських слів, які досі живуть на околицях Прикарпаття
-
11:37У карпатському заповіднику показали неймовірні фото, як взимку розцвіли весняні квіти
- 27 січня
-
20:33Мирний-21 – дивіться трейлер фільму-присвяти українським прикордонникам Ахтема Сеітаблаєва
-
15:28Dorofeeva записала чуттєву пісню та кліп про стосунки на відстані "Вотсап"
-
10:29Повернись живим – гурт "Без обмежень" випустив щемливий кліп про наших захисників
- 26 січня
-
18:24Книжка "Ukraїner. Країна зсередини" опинилася серед лідерів на Amazon