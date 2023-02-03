"Антитіла" презентували нову пісню "Фортеця Бахмут" про стійкість українських воїнів

Нова композиція "Фортеця Бахмут" від гурту "Антитіла" – це присвята стійкості та подвигу українського народу, українських військових, які борються проти невиправданої несправедливої агресії росії. Слухайте музичну прем'єру!

Пісня "Фортеця Бахмут" має на меті посилити дух військових, які боронять нашу державу, тримають величезний фронт і гарячий клаптик української землі, ще один символ стійкості, сміливості та сили – місто Бахмут.

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Ми, як музиканти, розуміли, що нам потрібно зробити щось надихаюче, з чим хотілося б рвати землю, йти в бій, стояти та не відступати. Але як громадяни, які мають бойовий досвід, розуміємо, що свою справу і своє завдання потрібно робити спокійно, як того вчили нас, і що за нашими спинами, за спинами тих, хто конкретно зараз зі зброєю чинить супротив окупантам – майбутнє України. І що б не відбувалося навколо, ти маєш взяти себе в руки та робити все, що від тебе залежить у найліпшому вигляді. Так сталося, що таких ситуацій і ми пережили достатньо, тому як ніхто, розуміємо про що співаємо і за що стоять наші побратими в найпекельнішій точці світу сьогодні", – зазначає Тарас Тополя.

Лірика композиції була створена за добу. Мелодія та гармонія написана солдатом, музикантом гурту Сергієм Вусиком і є в музичному арсеналі гурту давно, проте чекала свого часу і сьогодні була доповнена аранжуванням і рисами, які музиканти отримали на війні.

Слухати пісню Антитіла – Фортеця Бахмут:

Слова пісні Антитіла – Фортеця Бахмут:

Фортеця Бахмут,

Всі молитви наші тут.

І сердець сталевий Дух,

І Герої незламних Крут,

З неба нам сил дають,

Волю, вогонь і лють!

Стіни горять в бою,

Мамо, а я стою,

Мамо, а я в строю,

Нене, я борюсь!

Знищу і повернусь!

Зараз буде база.

Вимикаєм біль, старі образи,

Ось моє плече, я поруч, brother,

Ось вона напроти суне - зараза.

Ось заходить з флангу, нова фаза.

Працюєм спокійно! Як того вчили нас.

Там наше завтра, за нашими спинами.

Там наші діти, батьки, родини там,

І ті, що пішли «на щиті» побратими,

Також за нашими спинами.

Нехай стрибає щур загнаний у кут,

І палає заревом наш маршрут,

Значить є робота для наших рук тут.

Тут!

Фортеця Бахмут,

Всі молитви наші тут.

І сердець сталевий Дух,

І Герої незламних Крут,

З неба нам сил дають,

Волю, вогонь і лють!

Стіни горять в бою,

Мамо, а я стою,

Мамо, а я в строю,

Нене, я борюсь!

Знищу і повернусь!

Зараз стане темно,

І впаде в агонії кривавий демон,

Значить ми боролися недаремно,

Значить ми дотисли, так шалено.

Значить все за планом, далі ранок,

А з ним Перемога!

Наостанок… скажу лиш одне: боятись не гріх,

Гріх - зрадити своїх!

Фортеця Бахмут,

Всі молитви наші тут.

І сердець сталевий Дух,

І Герої незламних Крут,

З неба нам сил дають,

Волю, вогонь і лють!

Стіни горять в бою,

Мамо, а я стою,

Мамо, а я в строю,

Нене, я борюсь!

Знищу і повернусь!

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